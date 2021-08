Geschafft: Maler und Lackierer erhalten ihre Zeugnisse

Die Innungen Aalen, Heidenheim und Schwäbisch Gmünd haben die Gesellen der Maler und Lackierer sowie der Fahrzeuglackierer verabschiedet. 18 Maler und Lackierer sowie neun Fahrzeuglackierer haben erfolgreich ihre Ausbildung beendet. Die Innungsobermeister Michael Bader und David Thieringer begrüßten zahlreiche Ehrengäste. Neben dem Förderpreis der Firma Farben und Heimtex Jedele wurde auch der Sonderpreis „Lukas“ an die Schüler mit dem besten Sozialverhalten verliehen. Der Preis der Firma Jedele geht an Tamon Scheffel (Fahrzeuglackierer) und Julian Schneck (Maler und Lackierer). Der Lukas-Preis für vorbildliches Verhalten, der von der Technischen Schule Aalen vergeben wird, geht an den Maler und Lackierer Yusif Assad Abd und den Fahrzeuglackierer Philip Musar. Foto: privat