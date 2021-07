Geschäftseröffnung: „Stadt legt Steine in den Weg“

„Yazgülü“ heißt ein neues türkische Feinkost- und Lebensmittelgeschäft in der Wasseralfinger Auguste-Keßler-Straße in der Nähe des Aldi. Übersetzt heißt das „Sommerrose“. Betreiber ist das familiengeführte Stuttgarter Unternehmen „Yazhan Im- und Export“, das bundeweit 15 Filialen betreibt mit dem Schwerpunkt auf Baden-Württemberg. Bis die „Sommerrose“ hier öffnen könnte, war es ein langer Weg. Die Stadtverwaltung, im Besonderen die Bauverwaltung so der Vorwurf des „Yazhan“- und des Aalener Treuhand Gewerbe-Immobilien-Geschäftsführers, hat hier eher Steine in den Weg gelegt anstatt eine Geschäfts-Ansiedlung zu unterstützen.

Die Aalener Treuhand hat etliche bedeutende Immobilien in der Aalener Innenstadt vermittelt. Banken, Optiker, Modegeschäfte und einiges mehr. Etwa 30, überschlägt Geschäftsführer Dietmar Diebold. Auch für den „Yazhan“-Inhaber Rahmi Aybar war er auf der Suche nach einer passenden Ladenfläche. Er kennt die Filialen und spricht von einer „Top-Qualität“, die hier angeboten werde. Laut Aybar werden Obst und Gemüse in Feinkostqualität, Frischfleisch, Lebensmittel und Spezialitäten besonders aus der Türkei und aus dem Balkan angeboten.

Aybar hatte sich um das Gebäude des ehemaligen „Nubert“ an der Bahnhofstraße bemüht. Er wollte es kaufen um dort das „Yazgülü“ zu eröffnen. Was dann geschah, sorgt bei Diebold für große Verärgerung: Die Stadt habe auf das Gutachten von Donato Acocella zur Innenstadtentwicklung verwiesen. Und demnach sei ein Lebensmittelgeschäft im Nubert-Gebäude nicht zulässig, weil die nächste Wohnbebauung weiter als 500 Meter entfernt läge. „Abgesehen davon, dass es keine Flächen mit 800 Quadratmetern und mehr in der Innenstadt gibt“, sagt Diebold, habe er sich die Mühe gemacht und das Acocella Gutachten mit über 100 Seiten durchgelesen und nachgemessen. Mit dem Ergebnis, dass es bis zu den Häusern auf dem Rötenberg und sogar dem Wohngebiet Heide deutlich weniger wie 500 Meter sind. Das hatte er der Verwaltung geschrieben, aber bis heute keine Antwort erhalten. So eine Missachtung „geht gar nicht“ und sei „unfassbar“. Was man mit der Aalener Bauverwaltung erlebe, sei schon ziemlich einzigartig. Deshalb habe Aalen bei Filialisten, die sich hier ansiedeln wollen, nicht gerade einen guten Ruf. Was sowohl Diebold und Aybar kritisieren: Die Bauverwaltung lasse sich enorm viel Zeit und lege Investoren eher Steine in den Weg anstatt eine Genehmigung voranzutreiben.

Während des langen Genehmigungsverfahrens, erklärt Aybar, hätte Aldi sogar angeboten, sich dessen Verkaufsfläche im Mercatura zu teilen. Im Raum Stuttgart etwa arbeite man sehr gut mit dem Discounter zusammen und ist beispielsweise in Neckarsulm Mieter von Aldi Süd.

Am jetzigen Standort in Wasseralfingen (früher eine Getränkehandlung) mit rund 400 Metern Verkaufsfläche will Aybar mit seinem Unternehmen auf Dauer bleiben. Was ihn aber dort stört: Er darf keinen Werbe-Pylonen anbringen, eine entsprechende städtische Satzung verbietet das. „Wie sollen das Geschäft denn die Kunden und Lieferanten im Auto von der Straße aus sehen?“ fragt er. Mehrere Kunden hätten bereits angerufen, wo denn das Geschäft zu finden sei.