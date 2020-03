Geschäftsübergabe bei Merz Objektbau

Nach über 40 Jahren im Geschäft haben Brigitte Merz und Volker Merz ihr Unternehmen Merz Objektbau GmbH & Co. KG an die Nachfolger übergeben. Rückwirkend zum 1. Januar leiten nun Jannis Merz und Markus Bamann die Geschicke der Firma. Volker Merz wird als Mitglied des Verwaltungsrats nur noch beratend tätig sein. Darüber hat das Unternehmen in einer Pressemitteilung informiert.

Markus Bamann ist 2011 als projektleitender Architekt zur Merz Objektbau gekommen. Sein Verantwortungsbereich als geschäftsführender Gesellschafter wird künftig vor allem im Bereich des technischen Projektmanagements liegen.

Der 34-jährige Architekt Jannis Merz ergänzt das Aufgabenfeld im Bereich der Konzeption und maßgeblich im Entwurf. Wettbewerbe, konzeptionelle Projektentwicklung und Akquise unterliegen ebenso seiner Verantwortung. Jannis Merz hat unter anderem für das international renommierten Architekturbüro Snøhetta gearbeitet, ehe 2017 in den Familienbetrieb wechselte. Er brachte mit der Eröffnung des Studios in Stuttgart bereits die erste große Neuerung ins Unternehmen.

Im Zuge der Übergabe der Merz Objektbau GmbH & Co. KG wurde auch die MOE Merz Objektbau Entwicklung GmbH gegründet. Geschäftsführer der MOE ist der Immobilienökonom Daniel Franke, der das Team seit Mitte 2018 in der Projektentwicklung verstärkt.

Mit dieser neuen Struktur wolle das Unternehmen ein „noch leistungsfähigerer Partner in der Architektur und Projektentwicklung sein“, heißt es in der Pressemitteilung.