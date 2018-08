German Bader ist neuer Geschäftsführer der Ostalb Medien GmbH. Die bisherige Geschäftsführerin Joy Neugebauer zieht aus familiären Gründen nach Pforzheim.

Bader ist die Ostalb schon bekannt. Nach seinem dualen Bachelor-Studium in Ravensburg hat er zwei Jahre in der Industrie gearbeitet und im Anschluss an der Uni Bamberg seinen Master in Wirtschaftspädgogik abgeschlossen. Im Anschluss daran begann seine Zeit bei Schwäbisch Media, wo er zunächst für neun Monate als Assistent der Geschäftsführung bei den Ostalb Medien tätig war. Nach einer dreijährigen Zwischenstation als Verlagsleiter in Biberach kehrt er nun auf die Ostalb zurück. „Ich freue mich, jetzt in eine lieb gewonnene Region zurückzukehren und unsere Print- und Onlinemedien weiter nach vorne zu bringen“, so Bader. Neben seiner Verbundenheit zur Region ist er gerne in der Welt unterwegs. Nach mehreren Auslandsaufenthalten in Japan, Irland und Neuseeland lernt er gerne neue Kulturen und Denkweisen kennen, kommt aber immer wieder gerne nach Hause zurück.