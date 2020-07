Geriatrie am Ostalb-Klinikum trotzt der Coronakrise

Die Klinik für geriatrische Rehabilitation am Ostalb-Klinikum Aalen ist in den vergangenen Monaten sehr gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Dieses Resümee ziehen die Kliniken Ostalb in einer Pressemitteilung.

Viele geriatrische Einrichtungen in Deutschland mussten während der Hochphase der Corona-Pandemie schließen. Denn aufgrund infizierter Mitarbeiter oder Patienten sei eine sichere Versorgung nicht mehr gewährleistet gewesen. Die Klinik für geriatrische Rehabilitation am Ostalb-Klinikum hingegen nicht – durch eine Mischung aus konsequentem Vorgehen und Handeln sowie einem Quäntchen Glück sei sie verschont geblieben.

Die stationäre Patientenversorgung wurde zwar reduziert, aber nie komplett eingestellt, so die Presesmitteilung. Dementgegen musste die ambulante geriatrische Rehabilitation aufgrund des ungleich höheren Risikopotenzials aus Gründen der Vorsicht vom Netz genommen werden.

Aktuell ist laut Mitteilung die stationäre Reha wieder voll belegt. Für die ambulante Reha wurde ein spezielles Hygienekonzept entwickelt, so dass nach Auskunft des Klinikums ab Mitte Juli auch hier wieder mit der Versorgung gestartet werden könne.

Dass auch in schwierigen Zeiten Fortschritte gemacht werden können, zeige jetzt die aktualisierte Auszeichnung durch den Bundesverband für Geriatrie. Die geriatrische Einrichtung am Ostalb-Klinikum wurde erneut mit dem Qualitätssiegel Geriatrie für Rehabilitationseinrichtungen ausgezeichnet. Hierbei wird das interne Qualitätsmanagement seit der Erstzertifizierung im Jahr 2013 jährlich überprüft.

Das diesjährige „Zeugnis“ könne sich trotz Coronakrise mehr als sehen lassen, so die Pressemitteilung. So bescheine der externe Prüfer unter anderem: „Die Versorgung und Behandlung der anvertrauten Patienten erfolgt mit einem hohen Maß an Sachverstand und Empathie. Der Aus- und Weiterbildungsstand aller Mitarbeiter ist nach wie vor beeindruckend und orientiert sich an den gängigen Standards der nationalen und internationalen Fachgesellschaften, Normen und nationalen Gesetzen. Die Patientenschaft ist in dieser Klinik bestens aufgehoben.“