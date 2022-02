Gerhard Ott ist neuer Vize am KGW

Das Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen (KGW) hat einen neuen stellvertretenden Schulleiter. Nur wenige Wochen nach dem Weggang von Studiendirektor Manuel Haß, der zum 1. Januar die Schulleiterstelle an der Internationalen Deutschen Schule in Pretoria in Südafrika angetreten hat, konnte die vakante Stelle wiederbesetzt werden. Kultusministerin Theresa Schopper bestellte mit Wirkung vom 1. Februar Studiendirektor Gerhard Ott zum ständigen Vertreter des Schulleiters am Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen. Gerhard Ott bringt bereits viel Erfahrung mit, denn er versah schon an seiner bisherigen Wirkungsstätte, dem Ostalb-Gymnasium in Bopfingen, seit 2008 die Aufgabe des stellvertretenden Schulleiters.