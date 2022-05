Gerhard Krehlik: Ein Trompeter und Reporter aus Leidenschaft

Er ist aus der Blasmusikszene in Aalen und darüber hinaus ebenso wenig wegzudenken wie aus dem Stamm der langjährigen Freien Mitarbeiter der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“: Gerhard Krehlik. An diesem Freitag feiert der gebürtige Aalener, leidenschaftliche Trompeter und Berichterstatter seit über 50 Jahren seinen 70. Geburtstag.

Für die damalige „Aalener Volkszeitung“ hat Krehlik zum ersten Mal geschrieben, da wusste er noch gar nicht, was er eigentlich beruflich einmal machen möchte: 1971, mit 19 Jahren, als er an der damaligen Aalener Fachhochschule gerade sein Elektronik-Studium begonnen hatte. Sein erster Zeitungsartikel hatte natürlich – wie könnte es bei ihm anders sein – mit Musik zu tun. Der damalige Leiter der Aalener Jugendkapelle, Musikdirektor Henry Kaden, hatte Krehlik gebeten, einen Pressebericht über eine Schweden-Reise des Orchesters, dem Krehlik selbst angehörte, zu verfassen. Was er offenbar so gut gemacht hat, dass der damalige Redaktionsleiter der „Aalener Volkszeitung“, Arthur Roßmann, auf ihn aufmerksam wurde und ihn kurzerhand als Freien Mitarbeiter vorwiegend im kulturellen Bereich anheuerte. Und genau das macht Krehlik nun seit über 50 Jahren: Berichtenswerte Konzerte jeglicher Art, aber auch Theateraufführungen, Kabarett oder Kleinkunst sind sein unbestrittenes Metier. Seit einigen Jahren macht Krehlik für die „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ zudem die Berichterstattung aus dem Oberkochener Gemeinderat und er ist auch zum Gerichtsreporter geworden, der vorwiegend am Aalener Amtsgericht berichtenswerte Verhandlungen mit verfolgt.

„Geboren, aufgewachsen und verwurzelt in Aalen“, wie er selbst sagt, ist die Musik seit 60 Jahren Krehliks treuer Begleiter. 1962, im Alter von zehn Jahren, begann er beim damaligen Aalener Musikdirektor Bruno Viernickel, Trompete zu lernen. 1964 kam er in die von Viernickel neu gegründete Aalener Jugendkapelle. An seinen ersten großen Auftritt kann er sich bis heute lebhaft erinnern: „Baden-Württemberg grüßt Berlin“ hieß die Live-Produktion des damaligen Süddeutschen Rundfunks im Berliner Sportpalast. Die Aalener Jugendkapelle war mit dabei, für den Teenager Gerhard Krehlik wenige Jahre nach dem Mauerbau ein spannendes Erlebnis.

Bis 1975 spielte Krehlik in der Jugendkapelle, bereits 1971 stieg er parallel dazu beim Städtischen Orchester als Trompeter mit ein, nachdem er zuvor bei Kaden seine Trompeterausbildung vervollkommnet hatte. Dem Städtischen Orchester gehörte er bis 2013 als feste Größe an. Als dessen Leitung 1975 Udo Lüdeking übernahm, öffnete sich für die Musikerinnen und Musiker und damit auch für Krehlik das weite, aber auch nicht immer einfache Feld der sinfonischen Blasmusik. Das Spielen der Bearbeitung von Klassikern habe ihm dabei am meisten Freude gemacht, erinnert sich Krehlik.

Ein bisschen als Ausgleich dazu schloss sich Krehlik in dieser Zeit parallel den Aalener Stadtmusikanten an, einem Ensemble aus Mitgliedern und Ehemaligen des Städtischen Orchesters, das vor allem die traditionelle und hier besonders die böhmisch-mährische Blasmusik pflegt. Über zehn Jahre lang spielte Krehlik außerdem in der Fastnachtszeit bei den Oschtalb Ruassgugga mit, mit denen er bei einem Live-Auftritt 1979 im damaligen „Löwenclub“ (LC) sogar eine LP produzierte. Die gelegentliche Mitwirkung bei kirchenmusikalischen Aufführungen in Aalen gehört genauso zu Krehliks musikalischer Vita wie sein Mitspielen bei den 2011 vom Dorfmerkinger Kapellmeister Hermann Rupp gegründeten „Vollblutmusikanten“. Seit zehn Jahren spielt Krehlik als aktives Mitglied bei den „Egautaler Musikanten“ des Musikvereins Dattenhausen, auf dem Härtsfeld nahe Dischingen auf bayrischer Seite gelegen. „Ein Trompeter muss immer in Übung bleiben“, erklärt er seinen unermüdlichen musikalischen Einsatz.

Der ihn zwischendurch auch auf die andere, die organisatorische Seite, geführt hat. Viele Jahre lang war Krehlik Pressewart des Städtischen Orchesters, dann dessen zweiter und schließlich erster Vorsitzender. 1996 organisierte er die erste Konzertreise des Orchesters in Aalens türkische Partnerstadt Antakya. Der Auftritt dort vor über 3000 Besucherinnen und Besuchern gehört ebenfalls zu den Erlebnissen, die für Krehlik unvergessen sind.

Beruflich hat sich Gerhard Krehlik mit etwas ganz anderem als der Musik beschäftigt. Nach seinem Studium, das er 1974 beendet hatte, kam er zur Deutschen Telekom und war in deren Dienststelle im Tännich in Aalen Bauleiter im Kabelbau und stellvertretender Dienststellenleiter. In gleicher Funktion wechselte er im Jahr 2000 nach Heidenheim. Die letzten Jahre bis zu seiner Pensionierung war Krehlik schließlich als Teamleiter bei der Telekom in Ulm tätig.

Eine zweite Leidenschaft neben der Musik pflegt er ebenfalls seit Jahrzehnten bis heute: das Schachspielen jeden Samstag. Einst im legendären „Blech“, dem Café Roschmann an der Friedhofstraße, später im Café Magazine im Reichsstädter Markt und seit etlichen Jahren im Café Schieber am Spritzenhausplatz. „Ein Motorrad sollte gelegentlich auch noch bewegt werden“, beschreibt er ein drittes Hobby. Und dann ist Gerhard Krehlik ja auch noch fleißig auf Wanderschaft – zusammen mit seiner Partnerin Anne Karrer, Autorin von inzwischen mehreren beliebten Ostalb-Wanderführern. Mit ihr wird er auch seinen 70. Geburtstag verbringen – auf einem Hausboot auf dem Lot, einem Fluss im Südwesten Frankreichs. Denn auch das hat Krehlik inzwischen als zu ihm passend entdeckt: die entschleunigte Fortbewegung auf einem Hausboot. Auf diese Weise hat er unter anderem auch schon den Canal Grande in Venedig „durchkreuzt“.