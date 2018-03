Gerüstet ins Spitzenspiel

Einen hart erkämpften aber durchaus verdienten 31:28-Sieg haben die Bezirksklasse-Handballer HG Aalen/Wasseralfingen in der heimischen Karl-Weiland-Halle gegen den Bezirksligaabsteiger HSG Winzingen/Wissgoldingen/Donzdorf feiern.

Die Handballgemeinschaft fand schwer in die Partie, vergab in der Anfangsphase schon zwei Siebenmeter und erzielte erst nach acht Minuten den zweiten Treffer. Allerdings stand die Abwehr ganz gut, Joshua Roth konnte sich einige Bälle greifen, doch nach gut elf Minuten stand es nur 4:4. Je länger das Spiel aber dauerte, desto besser kam die Handballgemeinschaft ins Spiel und hatte sich zur Pause einen 16:11-Vorsprung erspielt. In den zweiten Durchgang startete die HG dann unkonzentriert und die Gäste kamen auf. 18:17 nach vierzig Minuten und die Partie war wieder offen. Julian Brender, Florian und Jonas Kraft sowie Manuel Körber bauten den Vorsprung wieder auf 22:19 aus und als Mario Bleier per Siebenmeter zum 25:22 traf, waren noch zehn Minuten zu spielen. Doch die Gäste hatten noch nicht aufgegeben und der nun zwischen den Pfosten stehende Matthias Deiss konnte sich auszeichnen. Kritisch wurde es nochmal als die HG gut zwei Minuten vor Spielende nochmal in Unterzahl geriet und die Gäste den fälligen Siebenmeter zum 27:28 verwandelten. Zwei Unterzahltreffer von Julian Brender beendeten aber alle Zweifel.

HG: Joshua Roth, Matthias Deiss - Jakob Erath(1), Marcel Rummel, Leon Bieg, Dominik Rausch(2), Florian Kraft(6), Manuel Körber(3), Mario Bleier(8/4), Jonas Kraft(2), Jonas Kurz(4), Daniel Albrecht, Julian Brender(5) und Simon Vandrey.