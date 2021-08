Geparktes Auto beschädigt und davongefahren

Am Freitagvormittag, im Zeitraum zwischen 10 und 11.30 Uhr ist auf einem Supermarktparkplatz in Aalen in der Hofherrnstraße ein laut Polzei ordnungsgemäß geparkter, grauer Mercedes durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Heckbereich beschädigt worden.

Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Er fuhr einfach davon.

Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden daher gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen (Telefon 07361 / 5240) zu melden.