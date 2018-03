Genug Motivation

Wenn die Handball-Bezirksliga-Damen der HG Aalen/Wasseralfingen am Samstag um 16 Uhr in der FEIN Halle auf den TV Bargau treffen, dann liest sich die Liste der Ausfälle fast länger als die Zahl der spielfähigen Akteure.

Unter der Woche kamen zu den Langzeitausfällen auch noch Kuhar und Ilg hinzu, sodass die Aufstellung recht übersichtlich ausfällt. Die Gastgeberinnen stehen mit 11:19-Punkten einen Rang vor der HG mit 8:18. Auch wenn man am Samstag nicht am TV vorbeiziehen kann, so kann man sich doch in eine gute Ausgangsposition für den Saisonendspurt bringen. Das sollte Motivation genug sein für die Mannschaft von Trainer Jonas Kraft – egal in welcher Besetzung man antritt.

An das Hinspiel hat man bei der HG gar keine guten Erinnerungen, ausgerechnet nach dem unerwarteten ersten Saisonsieg beim Tabellenführer Winzingen lieferten die Frauen eine ihrer schwächsten Saisonleistungen ab und unterlagen deutlich mit 18:25 - und das obwohl die Spiele gegen Bargau eigentlich immer eine enge Kiste gewesen waren. An diese Tradition wollen die Aalenerinnen anknüpfen und womöglich stellt es sich ja auch als Vorteil heraus, dass der Gegner die Mannschaft in dieser Besetzung nicht wirklich kennt.