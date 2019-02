GeniAAL kommt auf die Zielgerade

Was lange währt, dürfte aller Voraussicht nach nun endlich auf die Zielgerade einbiegen: Auf einem 2000 Quadratmeter großen Baugrundstück an der Südspitze des Gebiets Schlatäcker II soll Aalens erstes Mehrgenerationen-Wohnprojekt umgesetzt werden. Seit zwei Jahren beschäftigen sich die künftigen Bewohner aus der Agenda-Gruppe GeniAAL damit. Am Donnerstagabend konnten sie bei einer Veranstaltung im Torhaus nun auch ein Modell ihres künftigen gemeinsamen Zuhauses präsentieren.

Der Weg bis zu den Schlatäckern, zwischen Hegel- und Ziegelstraße, war nicht einfach. Es gab immer wieder schon Anläufe, auf möglichen anderen Baugrundstücken das Mehrgenerationenhaus für Jung und Alt, für Familien, Rentner oder Singles zu realisieren. Das sich vor allem dadurch auszeichnet, dass es die künftigen Bewohner gemeinsam planen. Natürlich mit fachgerechter und begleitender Unterstützung. Das Aalener Architekturbüro Widmaier und Seibert ist mit der architektonischen Planung beauftragt, die Stuttgarter Wohnungsgenossenschaft pro Gemeinsam Bauen und Leben unterstützt das Projekt nicht nur, sondern will mit mehreren Wohnungen auch Miteigentümerin des Neubaus sein.

Interesse der Besucher groß

Am Donnerstagabend haben sich etliche interessierte Besucher im Torhaus schon mal ein Bild davon gemacht, wo vielleicht ihre Wunschwohnung einmal liegen könnte. Pläne und Gebäudeansichten und natürlich das Modell wurden erläutert, eine mögliche Einpersonen- und eine Familienwohnung vorgestellt. Die Besucher erfuhren auch, wie sie als Käufer einer selbst genutzten Wohnung, als Investor und oder als Mieter bei dem GeniAAL-Projekt mitmachen können und welche Fördermöglichkeiten es gibt. Für all das standen den Besuchern die Architekten Peter Widmaier und Silke Berger ebenso zur Verfügung wie die GeniAAL-Akteure, auch in der abschließenden, gut genutzten Fragerunde. Ziel ist es nun, im Frühsommer bei der Stadt den Bauantrag einzureichen. Im Herbst soll dann der Kauf des Baugrundstücks vollzogen und, wenn möglich, mit dem Bau auch begonnen werden.