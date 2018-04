Generalprobe für TSG-Altherren

Das Finale um die Baden-Württembergische Meisterschaft der Fußball-Ü 35-Teams findet in diesem Jahr beim SV Allensbach am Bodensee statt. Als amtierender Württembergischer Meister reist die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach an diesem Samstag in den Süden der Republik und möchte den Titel an den Sauerbach holen. Anpfiff der Partie ist um 16 Uhr.

Die Baden-Württembergische Meisterschaft ist für die Ü 32 der TSG die Generalprobe vor dem 13. Deutschen Altherren Supercup 2019, der von 8. bis 9. Juni 2018 im Sportpark und dem Sportgelände im Greut stattfinden wird. Joachim Paluch wird daher mit allen Mann an den Bodensee fahren, die auch für das Turnier vor heimischer Kulisse in Frage kommen könnten. Allensbach konnte sich über den badischen Wettbewerb für dieses Spiel qualifizieren und wird sicher alles daran setzen, damit der Pott am See bleibt. „Wir erwarten einen starken Gegner, daher müssen wir konzentriert auftreten und unsere Chancen nutzen“, sagen die Verantwortlichen der TSG.