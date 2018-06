Gemeinschaftstanz als großes Erlebnis für Senioren

Katholische und evangelische Senioren trafen sich zum Freizeitprojekt „Urlaub ohne Koffer“ auf der Kolpinghütte. Zwischen Frühstück, Mittagessen und Vesper gab es eine Woche lang ein buntes Programm. Einer der Höhepunkte und ein großes Erlebnis war der Gemeinschaftstanz vom volkstümlichen Walzerschritt bis zum modernen Square-Dance, eingeübt von Klara Kögel und Helga Bäuerle.

Das Projekt erfreut sich seit sechs Jahren großer Beliebtheit. Der katholische Diakon Ottmar Ackermann hat es auf der Kolpinghütte eingeführt und Pfarrer Bernhard Richter hat sich vor zwei Jahren mit einer evangelischen Gruppe angeschlossen, um damit die Tradition der Freizeiten in Leinroden fortzuführen und ein ökumenisches Zeichen zu setzen.

„Wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist“ war das religiöse Thema der Woche. Vom ersten Psalm ausgehend wurde das Symbol des Baumes mit seinen Wurzeln, Ästen, Zweigen und Früchten in Vorträgen, Gruppenarbeit, Gesprächen und Gebeten auf das Leben der Senioren bezogen. Die Highlights des Lutherjahres ließ Pfarrer Richter Revue passieren, um das, was bleibt und weiterwirkt, herauszufiltern.

Faszinierendes Großfotos der Goldblattkreuze zeigte Andreas Gut, Leiter des Ellwanger Alamannenmuseums, als Zeugnisse der Christianisierung unserer Vorfahren. Dieses bewegende Begräbnisbrauchtum ist nur bei Alamannen, Bajuwaren und Langobarden in Italien bezeugt. Wichtige und sehr frühe Funde wurden hauptsächlich in Lauchheim gemacht. Der Museumsleiter kündigte die bedeutende Veröffentlichung einer umfangreichen Doktorarbeit über die Goldblattkreuze an, die demnächst erscheinen wird.

Susanne Traub, die neue Leiterin des Aalener Bürgerspitals, informierte über das vielfältige Programm in dieser Einrichtung und konnte einige der Seniorinnen und Senioren gleich zum Mitmachen gewinnen. Sonja Kleiner berichtete über den Aufgabenbereich der Bahnhofsmission und die Funktion des ehrenamtlichen Reisebegleiters. Auf einem Ausflug lernte man das kürzlich erweiterte Dorfmuseum Essingen kennen mit seiner Fülle handwerklicher Geräte und Zeugnissen des Volksbrauchtums. Sogar der Hochzeitsanzug des früheren Bürgermeisters Metsch konnte bestaunt werden.

Kripo klärt auf

Horst Fischer vom NABU erläuterte das Vogelgezwitscher, dem die Projektteilnehmer von der Terrasse der Kolpinghütte aus lauschten. Eine Mönchsgrasmücke, Buchfinken, Ringeltauben und Meisen waren zu hören. Wie gerufen erschien sogar ein großer Mäusebussard am Himmel über der Kolpinghütte. Ganz aktuell klärte Otto Kruger von der Kripo Aalen über die raffinierten Tricks der Enkelbetrüger und über andere üble Machenschaften auf, mit denen gerade Senioren nur allzu oft hereingelegt werden. Lieder zur Gitarre, Gymnastik und vor allem die Leistungen der Küche (Anneliese Kolbert, Helga Benisch und Dieter Ullmann), die mit Rohrnudeln in Weinschaumsoße und anderen Köstlichkeiten überraschten, rundeten das Programm ab. Viele wollen wiederkommen, wenn es nächstes Jahr wieder heißt: „Urlaub ohne Koffer“.