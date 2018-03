Gemeinsam statt in Anonymität wohnen und leben

Jung und Alt wohnen zusammen - Singles, Paare, Familien, Senioren, Alleinerziehende. Jeder in seiner Wohnung, aber in guter Nachbarschaft. Man hilft sich bei Bedarf auch mal aus, es gibt gemeinschaftlich genutzte Räume. Das ist die Philosophie des Projekts „GENIAAL“ (Generationen Wohnen in Aalen). Das generationenübergreifende Wohnprojekt wird an der Südspitze im Neubaugebiet „Schlatäcker II“ entstehen und hat Pioniercharakter in Aalen. Acht Wohnungen der 23 Einheiten sind bereits vergeben. Nun sucht die aus der Lokalen Agenda entstandene GbR weitere Interessierte – vor allem Familien und jüngere Mitbewohner.

Ganz wichtig: Es handelt sich bei „GENIAAL“ um keine Studenten-WG und auch nicht um betreutes Wohnen. „Wahlverwandtschaft“ nennt dies Dimo Haith, Architekt und Geschäftsführer des Projektpartners „Pro Wohngenossenschaft“. Solche gemeinschaftlichen Wohnprojekte würden immer beliebter. Den Charme dieser Form des Zusammenwohnens schildert Inge Löffler für die ältere Generation: Viele Ältere hätten viel Geld, wüssten aber nicht genau, wo sie es anlegen können, um sorgenfrei das Leben zu genießen. Hier sei man in der Gemeinschaft, wenn und wann man das möchte. Und für Paare oder junge Familien, so Florian Spreitler, sei diese Wohnungsform faszinierend – „leben und wohnen in einer sehr guten Nachbarschaft“. Susanne Rave schildert es bildlich: Eine Seniorin guckt den Kindern auf dem Spielplatz zu, hilft vielleicht auch mal bei der Betreuung, eine alleinerziehende Mutter findet hier eine Gemeinschaft.

Ganz wichtig ist, erläutert Ulrich Kirner, dass sich die Wohngemeinschaften vorher gut kennen lernen. Ein Fragebogen, ob man in diese Wohnform passt, muss ohnehin vorher ausgefüllt werden. Die Arbeiten wie Hausmeisterdienste, Verwaltung oder Organisation werden unter den Mitgliedern vergeben, je nach Interesse und Fähigkeiten.

Es gehe darum, nicht anonym, sondern in einer lebendigen Gemeinschaft zu leben, in der sich Jung und Alt ergänzen können. Zur ständigen Gemeinschaft werde aber niemand gezwungen. Wer sich zurückziehen möchte, könne das selbstverständlich. Interessant sei dieses Projekt auch, weil nur Grunderwerbssteuer aufs Grundstück anfällt.

Wohnprojekt soll Ende 2020 fertig sein

Konkret bedeutet „GENIAAL“: Man kann eine Wohnung kaufen oder mieten, auch Mietkauf ist möglich. Die Wohneinheiten sind je nach Wunsch zwischen 45 bis 110 Quadratmeter groß, für den Single oder die Familie. Eine Art Laubengang führt um die Wohnungen, es gibt Gemeinschaftsräume (insgesamt 120 Quadratmeter) wie einen Hobbyraum beziehungsweise eine Werkstatt, einen Gymnastik- und Musikraum und einen Party- oder Veranstaltungsraum, etwa für Geburtstagsfeiern oder andere Feste. 2019 soll das Baugesuch eingereicht werden, fertig soll das Wohnprojekt Ende 2020 sein.