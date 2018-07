Gemeinsam Abschluss gefeiert

Erfolg ist kein großer Schritt in der Zukunft, sondern ein kleiner Schritt heute. Unter diesem Motto haben die Ausbildungseinrichtungen Berufsausbildungswerk (BAW) Ostalb, Kolping Bildungswerk und Berufsvorbereitungswerk (BVW) Ostalb erstmals, im Rahmen einer gemeinsamen Abschlussfeier, ihre Absolventinnen und Absolventen im BAW in Aalen verabschiedet.

Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich die frisch gebackenen Absolventen zusammen mit ihren Familien und allen, die an ihrer Ausbildung beteiligt waren.

Nach Grußworten von Joachim Rindsfüßer, Bereichsleiter BAW Ostalb; Dorothea Ewers, Regionalleiterin Kolping-Bildungswerk und Jürgen Bitzer, Geschäftsführer BVW Ostalb und vielen weiteren Rednern, erhielten die 87 Absolventinnen und Absolventen ihre Abschlusszeugnisse und somit die Eintrittskarte für einen neuen Lebensabschnitt.

Bei der Agentur für Arbeit, den Ausbildern, seinen Sozialpädagogen und Lehrern, bedankte sich Maximilian Fenner von der Teilnehmervertretung des BAW Ostalb – stellvertretend für die Auszubildenden. Vielen jungen Menschen werde durch Bildungseinrichtungen, wie dem BAW, eine Chance gegeben, so wie ihm selber. Er hatte durch einen Unfall sein vorheriges Ausbildungsverhältnis verloren, berichtete er. Für ihn, wie so viele andere Auszubildende, bedeutet eine Ausbildung beim BAW eine „geführte Ausbildung“ mit viel Unterstützung zu bekommen. „Geht raus und lebt für eure Visionen, lasst euch nicht unterkriegen und steht zu dem was ihr seid und was ihr wollt“ sprach Fenner in seiner bewegenden Rede. Auch im Namen aller Auszubildenden des BAW wünschte er den erfolgreichen Absolventen der zahlreichen Ausbildungs- und Umschulungsbereiche, dass sie ihr Leben effektiv nutzen und den passenden Beruf für die Erfüllung ihrer Träume und Lebensziele ausüben können.

Die Auszubildenden und Umschüler des BAW Ostalb:

Handwerk: Jan-Phillipp Trinkle, Kevin Kohl, Fabio Casilli, Matteo Falcone, Jacqueline Hassler, Carmen Strauß, Fabian Benesch, Florian Dorn, Florian Lehnert, Niklas Vetter, Christian Banzhaf, David Domin, Selina Dechet, Pascal Gütler, Theresa Ebert, Jonas Mayer, Benjamin Sauter, Patrick Seefried, Michael Häfele, Alessandro Maganuco, Niklas Pfister, Nico Bauer, Kevin Biehringer, Mike Chromik, Toni Ostertag

Metallberufe: Nwabs Kennedy Eze, Jazer Guerrero Ledesma, Benedikt Chvala, Dominik Chvala, Peter Dieterle, Rahmanov Rahman, Steven Wirsching, Sebastian Grieser,Larissa Kosel, Mario Kreft, Promesse Mayitukila, Evan Noah, Lukas Schöpfer, Michael Seelig, Oleg Zadvornii, Florian Zündel, Michael Bosch

Dienstleistungsberufe: Andre Alka, Fabienne Schmela, Patrick Beck, Daniel Bolinger, Niklas Dannenmann, Daniel Haibt, Rüstü Kaplan, Dennis Lonsky, Kevin Mölders, Diana Lehrer, Francis Scheller, Peter Kraus, Marius Schulmeister, Dennis Landsiedel, Svetlana Alexandra Schlack, Jessica Januszok, Ferdane Imeri , Verena Leitner, Pascal Gold, Alexandra Knappe, Sarah König, Nadja Schröter Mandy Timmermann, Fabio Avigliano, Julia-Marika Feher, Isabelle Krinke, Christian Nestola, Fiedler, Valentin Simon, Jacek Kurzynoga

Die Auszubildenden des Kolping Bildungswerkes:

Handwerk: Daniel Böhm

Metallberufe: Tarkan Ali, Nicole Eberhardt, Sascha Ittner, Nicolas Riek, Andreji Baskakov

Dienstleistungsberufe: Steven Rommel, Sandra Funk

Die Auszubildenden des BVW Ostalb:

Metallberufe: Sezer Demirbas, Tobias Haindl, Fetullah Özdemir, Emre Saygili

Dienstleistungsberufe: Nursah Yalcin, Jasmin Doetzkies, Michaela Komorek