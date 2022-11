Gemeinnützige Einrichtungen freuen sich über neue Flitzer

Die VR-Bank Ostalb hat drei VRmobile an gemeinnützige Einrichtungen übergeben. Mit der Spende beteiligt sich die Genossenschaftsbank an einem Projekt der baden-württembergischen Volksbanken und Raiffeisenbanken, die in diesem Jahr insgesamt 111 VRmobile an gemeinnützige Pflege- und Sozialdienste im ganzen Land spenden.

„Die Volksbanken und Raiffeisenbanken verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit sozialer Verantwortung“, meinte Vorstandsvorsitzender Kurt Abele: „Die VRmobile sind dafür ein hervorragendes Beispiel.“ Gestiftet wurden sie von Mitgliedern und Kunden der VR-Bank Ostalb, indem sie Monat für Monat Gewinnspar-Lose erwarben. „Die genossenschaftliche Idee steht für partnerschaftliches Handeln in der Region“, sagte Vorstandsmitglied Olaf Hepfer bei der Fahrzeugübergabe vor der Hauptstelle in Aalen.

Wilhelm Schiele vom Aufwind bedankte sich bei den Bankvorständen. „Ich freue mich, dass wir diesen VW up für die ambulante Jugendhilfe im Ostalbkreis einsetzen dürfen,“ so Schiele. Auch Jochen Kopp von der Lebenshilfe Aalen war glücklich: „Der VW up verbessert die Mobilität der Pflege- und Hilfspersonen und damit die Betreuung der Menschen zu Hause.“ Das dritte VRmobil ging nach Schwäbisch Gmünd an die Stiftung Haus Lindenhof.