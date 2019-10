Gemeinderatsfraktion der Grünen weist Vorwürfe von OB Thilo Rentschler zurück

Die Fraktion von Bündnis 90 / Die Grünen weist die von Oberbürgermeister Thilo Rentschler in seiner Haushaltsrede an mehreren Stellen gegen den Gemeinderat erhobenen Vorwürfe zurück. Wenn Rentschler von „Parteiengezänk“ rede, ziele er nicht auf Auswüchse, sondern auf den Kern einer demokratische Debattenkultur ab, teilten die Grünen per Pressemitteilung mit.

„Dies passt auch zu seiner Dünnhäutigkeit in der Diskussion über den hohen Mietpreis für die Stadt im Kubus in der letzten Gemeinderatssitzung“, heißt es von Seiten der Grünen. Abwegig sei zudem, wenn Rentschler von einem permanenten Misstrauen spricht, das die Rathausmannschaft lähme. „Das Hauptproblem der Rathausmitarbeiter sind sicher nicht Diskussionen im Gemeinderat“, schreibt die Fraktion.

„Wenn der Oberbürgermeister ferner davon spricht, der Bürger erwarte, dass man die Aufgaben bestmöglich löse, vergisst er zu erwähnen, dass nach seiner Auffassung er allein weiß, wie dies zu geschehen hat“, heißt es in der Pressemitteilung. Nach Auffassung der Grünen erwarte die Bürgerschaft selbstverständlich und berechtigt zielorientierte Lösungen. Sie erwarte aber auch, dass ein demokratisches Meinungsbild in einem Kommunalparlament abgebildet wird.

Diskussionen stärken Demokratie

Ein Diskussionsprozess im Gemeinderat diene wesentlich dazu, Rückmeldungen aus der Bürgerschaft aufzugreifen Argumente, auszutauschen und unterschiedliche Interessen abzuwägen. „Dabei ist es dem Rat auch oft gelungen, vorgeschlagene Lösungen nochmals zu überarbeiten und zu verbessern“, so die Gemeinderatsfraktion der Grünen.

Sachbezogene - und bisweilen auch leidenschaftliche - Diskussionen würden die Demokratie nicht schwächen, sondern stärken. „Wo der Bürger das Gefühl hat, alle kommunalpolitischen Akteure rührten einen vom Oberbürgermeister vorgegebenen Einheitsbrei, leidet die Demokratie“, führen die Grünen aus.