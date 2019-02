Gemeinderat will „tickende Zeitbombe“ entschärfen

Kehrtwende im Gemeinderat: Der mit Quecksilber belastete Boden für die geplanten neuen Parkplätze vor der Unterkochener Fest- und Sporthalle soll nun doch raus. Der Technische Ausschuss hatte gut eine Woche zuvor noch dem Vorschlag der Stadtverwaltung zugestimmt, die belastete Fläche mit einer Schotterschicht aufzufüllen, mit Asphalt zu versiegeln und das Grundwasser zweimal jährlich zu kontrollieren. Nun will der Gemeinderat fast fraktionsübergreifend, dass die Altlast behoben wird. Bedenken hat die SPD – mit Argumenten, die dem Fraktionschef der Grünen, Michael Fleischer, „die Schuhe ausziehen“.

Zum Hintergrund: Bei Aushubarbeiten wurden im Bereich des Häselbachs neben Bauschutt und Schlacken auch Quecksilber-Eintragungen entdeckt. Wer die verursacht hat, lässt sich anscheinend nicht mehr feststellen. Das Landratsamt hat nun als Lösung diesen „Straßenkoffer“ verordnet, wie ihn Aalens Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle kurz vorstellte. Mehrkosten für die Parkplätze: Rund 185 000 Euro.

Auch CDU nun für Aushub

Diese Lösung des Problems ging im Technischen Ausschuss für die Grünen nicht in Ordnung, sie stimmten dagegen und forderten: „Das Gift muss raus.“ Dem hat sich nun auch die CDU-Fraktion angeschlossen. Thomas Wagenblast: „Die Stadt hat eine Vorbildfunktion, auch bei anderen Altlasten wie auf dem Stadtoval oder in der Maiergasse.“ Schließlich handle es sich hier um ein sensibles Gebiet – Kocherursprung, Trinkwasserschutzgebiet, Wohnbebauung, Schule und eine geplante Kita. Seine Forderung deshalb: „Das Gift und der belastete Boden müssen in der Tat raus.“ Außerdem: Wenn die Abdeckung so dicht sei wie erhofft, müsste man ja nicht regelmäßig das Grundwasser überprüfen.

Fleischer freute diese Wendung, seine Fraktion hatte im Ausschuss eine Niederlage erfahren. Das Entfernen des belasteten Untergrundes sei „absolut angezeigt.“ Man müsse handeln, und zwar „solange noch Geld da ist.“ Auch für Fraktionskollegin Doris Klein gibt es „eigentlich nur diese Lösung“. Es könne nicht sein, dass man Schadstoffe im Boden schlummern lässt.

Für Holger Fiedler (Die Linke/ProAalen) ist die Sache ebenfalls klar. Der belastete Untergrund müsse beseitigt werden, im Wasserschutzgebiet sei er eine „tickende Zeitbobe“, der Schaden sei jetzt nun mal da und müsse behoben werden. Er forderte, Ursachenforschung zu betreiben, wer den giftigen Boden hier abgelegt hat.

Verwunderung über die SPD

Die SPD-Fraktion sieht das anders. Heidemarie Matzik ist sich sicher, dass der belastete Boden nur auf diesem Grundstück begrenzt ist und es hätte auch vor 25 Jahren keine Schadstoff-Auswaschungen gegeben, obwohl der Boden nicht versiegelt war. Für ihr Argument, wenn man den Boden abtrage und woanders hin bringe, verlagere man da Problem nur, gab es Ausrufe der Verwunderung im Sitzungssaal. Fraktionskollegin Senta D’Onofrio sieht das so ähnlich. Das Wasserwirtschaftsamt hätte ja keine Eintragungen festgestellt. Und ohne Parkplatzbau würde der Boden ja weiter vor sich hin ruhen. Norbert Rehm (FDI) hatte moniert, dass die Stadt keine Alternativlösung in der Vorlage aufgezeigt hat. OB Thilo Rentschler setzt auf eine „pragmatische Lösung“. Sprich das Landratsamt)soll die Sache nochmals prüfen. Aus dem Altlasten-Fonds, erklärte er, gebe es nichts für eine grundlegende Bodensanierung: „Das müssen wir aus der Stadtkasse bezahlen“, man müsse dann auch ehrlich sagen, was das kosten wird.