Gemeinderat soll Nein sagen

Die Interessengemeinschaft Hofherrnweiler-Unterrombach fordert in einem Brief die Gemeinderäte auf, gegen das Entwicklungskonzept für einen Bereichs entlang des Sauerbachs und umliegender Flächen zu stimmen. Der Gemeinderat befaßt sich in seiner Sitzung am Mittwoch mit diesem Thema.

Die IG Hofherrnweiler-Unterrombach erinnert in dem Brief an ihre Gründung vor vier Wochen und an ihre erste öffentliche Versammlung am 13. Juli, an der nach Angaben der IG mehr als 300 Bürger teilgenommen haben. In dem Brief widerspricht die Interessengemeinschaft einer Aussage von Baubürgermeister Wolfgang Steidle, wonach es sich bei dieser mit UH9 gekennzeichneten Potenzialfläche nur um ein studentisches Konzept zum Thema „Urbanes Bauen mit den Schwerpunkten Wohnern, Arbeiten, Freiraum“, handle. Schließlich hätten der Oberbürgermeister und das Bauplanungsamt diese Vorlage unterschrieben.

Entgegen der Aussage des Baubürgermeisters umfasse das Entwicklungskonzept nicht nur die Fläche der Stadtgärtnerei, sondern reicht bis zur Gemarkungsgrenze Essingen in Höhe der Firma LOBO. Das seien 50 000 Quadratmeter, die bebaut werden sollen.

Nicht nachvollziehbar ist es für die Verfasser des Briefes, dass das Klimagutachten für Aalen bei diesem Entwicklungskonzept anscheinend keine Rolle spielt.

Die Interessengemeinschaft fordert den Gemeinderat auf, Informationen nicht isoliert zu betrachten. Flächennutzungsplan, Klimagutachten und Konzepte sowie Richtlinien müssten in ihrer Gesamtheit gesehen werden, insbesondere dort, wo diese dem Schutz von Anwohner und Umwelt dienten.