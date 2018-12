Gemeinderat beschließt Haushalt 2019

Der Gemeinderat hat den Haushalt der Stadt Aalen für 2019 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2022 beschlossen. Der Etat für das kommende Jahr hat ein Gesamtvolumen von rund 375 Millionen Euro und sieht eine geplante Neuverschuldung in Höhe von 10,65 Millionen Euro vor.

In der Abstimmung am Donnerstag votierte die FDI gegen den Haushaltsplan, ein Ratsmitglied enthielt sich der Stimme. Die gegenüber dem Etatentwurf von 9,5 auf 10,65 Millionen Euro gestiegene rechnerische Kreditaufnahme ist das Ergebnis der Haushaltsplanberatungen, an deren Ende mit dem Haushaltsbeschluss weitere Vorhaben und Ausgaben in das Zahlenwerk eingeflossen sind.

Zugestimmt hat der Gemeinderat auch dem Stellenplan der Stadt bei zwei Enthaltungen. Er sieht die Schaffung von weiteren Stellen bei der Stadtverwaltung vor. Unter anderem soll es zusätzliches Personal für die Datensicherheit und die Digitalisierung an den Schulen geben. Im Plan enthalten ist auch eine 40-Prozent-Stelle für einen „Müllsheriff“. Er soll künftig jenen Aalenern auf die Schliche kommen, die zur Vermüllung der Stadt beitragen. Die Personalkosten in Höhe von rund 30 000 Euro hoffe man, über Bußgelder wieder zu bekommen, sagte Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann.