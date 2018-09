Gemeindehaus hat ein A verloren

„Ups“, hat sich so mancher Passant gedacht, als er am Montagmorgen am neuen evangelischen Gemeindehaus in der Friedhofstraße vorbeigelaufen ist. Vor über einer Woche wurde der Neubau offiziell eingeweiht und hat jetzt schon ein A verloren. Statt Gemeindehaus heißt der Prachtbau mittlerweile Gemeindehus. Ob der Anfangsbuchstabe im Alphabet durch den Sturm am Sonntagabend abgefallen ist oder nicht richtig festgeklebt war, ist unklar. Aufgefallen ist das den Verantwortlichen der Kirchengemeinde allerdings nicht. Über den Verlust des A erfahren haben sie erst von den „Aalener Nachrichten“. Dieses werde so schnell wie möglich wieder an der Fassade befestigt, sagt die stellvertretende Kirchenpflegerin Regina Schlipf. Nach der Einweihung gehe es jetzt ohnehin an die Feinheiten. Unter anderem müssten noch etliche Gewerke und die Küche abgenommen werden. Auch die Einräumarbeiten der einzelnen Gruppen, die hier ihre Heimat finden, stünden noch an. Im Januar sollen alle eingezogen sein und das neue Gemeindehaus erwacht dann wieder zu richtigem Leben.