Gemeindefest in Peter und Paul auf der Heide

„Atmet auf, ihr sollt leben“. Dieses hoffnungsvolle Lied hat den gesamten ökumenischen Gottesdienst des gut besuchten Gemeindefestes in Peter und Paul auf der Heide bestimmt. In ihrer Predigt erinnerte Pfarrerin Caroline Bender an die zurückliegenden Corona-Jahre mit allen Einschränkungen wie der Maskenpflicht. Jetzt könne man endlich auch wieder in ökumenischer Gemeinschaft ohne Masken aufatmen und das Leben in Fülle genießen – dank Gottes Hilfe. Und „als Symbol der Verwandlung und Sinnbild der Auferstehung“ (Heirich Böll) gab sie der Gemeinde Karten mit bunten Schmetterlingen mit auf den Weg.

Mitgestaltet wurde der Gottesdienst mit Psalmen und Gebet von Pastoralreferentin Karin Fritscher und dem stimmgewaltigen Chor „Joy of Gospel“ unter Leitung von Tanja Gold-Hagel. Dieser erhielt auch mit seine Beiträgen großen Beifall beim anschließenden gemütlichen Beisammensein, wie auch der Posaunenchor unter Leitung von Wolfgang Bötticher.