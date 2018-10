Gemeinde will in Indien helfen

Am 28. Oktober begeht die katholische Salvator-Gemeinde den Weltmissionssonntag. Der Ausschuss Mission – Entwicklung – Frieden unterstützt dieses Jahr die Menschen in den Hochwassergebieten in der Heimat von Pater Shiju Mathew in Kerala/Indien.

Beginn ist um 10.30 Uhr in der Salvatorkirche mit einem Festgottesdienst. Musikalisch wird dieser mit indischen Liedern von Pater Mathew und seinen jungen Landsleuten, einer Studentengruppe der Aalener Hochschule, mitgestaltet. Der Erlös des Weltmissionssonntags, außer der Gottesdienst-Kollekte, geht in diesem Jahr nach Kerala/Indien als Hilfe nach der dortigen schweren Flutkatastrophe im August. Pater Shiju Mathew wünscht sich, den Wiederaufbau der Projekte seiner Ordensgemeinschaft MCBS, der Missionare von der Heiligsten Eucharistie, zu unterstützen. Diese helfen den betroffenen Menschen und Familien, die nötigsten Grundbedürfnisse für einen funktionierenden Alltag wiederherzustellen. Während des Gottesdienstes wird Pater Mathew sein Förderprojekt vorstellen. Am Ende des Gottesdienstes können die Besucher an den Türen der Salvatorkirche ihre Spenden abgeben.

Ab 11.30 Uhr gibt es dann im Salvatorheim das Mittagessen nach indischer Art mit Schweinefleischcurry, Gemüse und Reis. Bei Kaffee und Kuchen werden die Besucher mit tamilischen Tänzen und indischer Musik unterhalten werden. Gleichzeitig findet der Verkauf von fair gehandelten Waren statt. Kuchenspenden werden am Sonntagvormittag im Salvatorheim entgegen genommen.