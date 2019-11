Gemeinde Sankt Georg hilt in Eritrea

Sehr gut besucht gewesen ist der Informationstag der katholischen Kirchengemeinde Sankt Georg über ihre Partnergemeinde in Ashera/Eritrea. Pfarrer Gebhard Lutz, der große Initiator der Partnerschaft, rief dazu auf, in der Unterstützung der Hilfe für die fast 800 Kinder und Jugendlichen nicht nachzulassen.

So gingen in Hofen im vergangenen Jahr Spenden in Höhe von 26 000 Euro ein, die für Lehrergehälter, die Schulausstattung, für die Krankenstation und zur Hilfe gegen Hunger dort verwendet werden. Erfreut zeigte ich Pfarrer Lutz über den großen Zuspruch des Basars beim Informationstag.

Unter der Anleitung von Theresia Lindner haben Hofener Frauen allerlei Selbstgemachtes präsentiert – von Adventskränzen, gebastelten Engeln bis hin zu gebackenen Martinsgänsen und Gestricktem. Der Erlös kommt der Kirchengemeinde in Ashera zugute.

In den Eritreatag eingebaut war eine eritreische Kaffee-Zeremonie, die eine vor Jahren eingewanderte Eritreerin vorführte. Zunächst werden in einem kleinen Topf grüne Kaffeebohnen über einer Gasflamme geröstet. Nachdem die Bohnen gemahlen, mit Ingwer verfeinert und in einen Tonkrug gefüllt und auf einen Gaskocher gestellt sind, wird nach und nach Wasser hinzugegeben. Jeden Tag nach der Hauptmahlzeit wird in jedem eritreischen Haus auf diese Weise Kaffee getrunken. Dabei gehe es vor in erster Linie um das Zusammensein mit der Familie und den Nachbarn.