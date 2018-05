Gelungene Standortbestimmung

Im Wettkampf die eigene Form zu testen und internationalen Spitzenathleten bei deren Wettkämpfen zuschauen: Bei kaum einem Leichtathletik-Meeting ist dies so gut möglich, wie in Pliezhausen. Dort testen Läufer vom leistungsorientierten Freizeitsportler bis zur Weltklasse ihre Form auf selten gelaufenen Wettkampfstrecken. Mit dabei waren auch wieder Leichtathleten der LSG Aalen.

Stark war die Leistung des Aalener Leichtathleten Marc Hegele. Er setzte die Vorgabe seines Trainers perfekt um und lief mit einer schnellen Zeit von 2:49,32 zu einem dritten Platz in der Altersklasse der Jugend U 16 auf der 1000 Meter-Distanz. Danach starteten auf der 800 Meter-Distanz Heidi Bullinger und Lucy Lou Müller. Heidi Bullinger überzeugte in einem ihrer ersten 800 Meter-Rennen durch einen mutigen Beginn.

Auch wenn sie das Anfangstempo nicht ganz halten konnte bewies Bullinger Kampfgeist. Mehr Wettkampferfahrung hat Lucy Lou Müller, ungewohnt war jedoch das hochklassig besetzte Starterfeld. Sie konnte auch hier ihre Leistung abrufen und erreichte einen fünften Platz in einer Zeit von 2:26,22 Minuten. Gleich sieben Läufe gab es auf der 1000 Meter-Distanz für die Athleten der Altersklasse U 18 und älter. Während die ersten zwei Läufe der Nationalen und internationalen Spitze vorbehalten waren, konnten sich die leistungsorientierten „Freizeitsportler“ in den restlichen Läufen beweisen.

Deutlich unter drei Minuten

In der Männerklasse blieben alle Läufer deutlich unter drei Minuten, was das hohe Niveau dieses Teilnehmerfeldes belegt. Philipp Stober gab in seinem ersten Wettkampf auf dieser Distanz in einer starken Zeit von 2:36,98 Minuten einen gelungenen Einstand. Stober hielt sich im schnellsten Lauf des Vormittags sehr gut und stellte damit unter Beweis, dass er eine hervorragende Grundschnelligkeit für die anstehenden 1500 Meter-Rennen hat.

Mit Ruben Niemann wagte sich auch einer der wenigen Läufer aus dem Seniorenbereich an den Start. Mit der Zeit von 2:53,43 Minuten zeigte er sich angesichts des nicht optimalen Rennverlaufs in einem, aufgrund des langsamen Anfangstempos, dicht zusammengerückten Läuferfeldes zufrieden. Ganz anders verlief das Rennen von Prisca König im darauffolgenden Lauf. Hier wurde von Beginn an ein hohes Tempo angeschlagen. König, deren Stärke eigentlich auf der längeren 1500 Meter-Strecke liegt, meisterte das ungewohnt hohe Anfangstempo gut. Das Ziel erreichte sie in 3:01,67 Minuten. Die jüngste Aalener Läuferin auf der 1000 Meter-Distanz machte den Abschluss. Franka Bernreiter zeigte ebenfalls eine gute Tempohärte. Sie kämpfte sich in der Zeit von 3:19,16 Minuten in der vorderen Hälfte des Teilnehmerfeldes der Altersklasse der weiblichen Jungen U 18 ins Ziel. Auf der kürzeren 600 Meter-Strecke gingen Jana Uhl und Carlotta Meyer-Ranke ins Rennen. Auf dieser Distanz wurde in allen Rennen von Beginn an ein hohes Tempo angeschlagen, so dass nicht nur eine gute Grundschnelligkeit, sondern auch Tempohärte gefordert waren.

Die zwei Läuferinnen der LSG-Aalen konnten in Pliezhausen diese beiden Fähigkeiten erfolgreich unter Beweis stellen. Beide liefen bis zum Ende der ersten Runde gleichauf, auf den letzten 200 Metern konnte Meyer-Ranke das hohe Tempo besser halten und erreichte das Ziel nach 1:38,14 Minuten gut eine Sekunde vor Uhl. Auch die Langsprinter kamen auf ihre Kosten. In Pliezhausen werden traditionell Rennen auf der 300 Meter-Distanz ausgetragen. Cara Uhl zeigte, dass sie zu Recht dem Landeskader der weiblichen Jugend angehört. Die Athletin der Altersklasse U 16 startete in der höheren U 18-Klasse und erzielte hier einen vierten Platz. Mit einer Zeit von 42,91 Sekunden zeigte Uhl eine ansteigende Form. In der Männerklasse ging Jan Wiesenfarth über 300 Meter an den Start und erreichte er sein Ziel, die 39 Sekunden zu unterbieten.