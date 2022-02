Gelungene Premiere für Leichathletinnen im Glaspalast

Die Premiere gelungen im Sindelfinger Glaspalast. Die Staffeln des LAC Essingen liefen bei den Baden-Württembergischen Staffelmeisterschaften: zweimal auf das Podest. Zum ersten Mal fanden über alle Altersklassen hinweg gemeinsame Staffelmeisterschaften in der Halle statt. Bei der Jugend U 16 wurden über die 4x100 Meter (m) und bei den Altersklassen U 18 bis Aktive über die 4x200 m ermittelt. Zusätzlich wurde mit der Mixed Staffel 4x400 m, in der zwei Frauen und zwei Männer an Start gehen in das Programm mit aufgenommen.

In der männlichen Jugend U 18 platzten die Hoffnungen der Essinger Nachwuchssprinter kurzfristig und so wurde die Chance auf eine Medaillenplatz vertan. Wenn alle an einem Strang ziehen, ist hier aber für die Freiluftsaison noch einiges zu Erwarten. Auch die 4x400 m Mixed Staffel musste aufgrund Krankheitsausfälle frühzeitig die Segel streichen. Aber auch hier gilt Premiere verschoben, auf ein Neues im Mai. Besser lief es in den weiblichen Altersklassen.

Die Frauenstaffel in der Besetzung Martina Meissner, Annika Stürzl, Carina Knecht und Jacqueline Böhm brachte mit sicheren Wechseln den Staffelstab auf dem siebten Platz in das Ziel. Auch die weibliche Jugend U 20, in der Besetzung Laura Frey, Nadine Bange, sowie Julia und Hanna Munz, schaffte mit dem achten Platz eine Podestplatzierung.