Gelungene MTV-Premiere

Gelungene Premiere für die jungen Sportakrobatinnen des MTV Aalen, Judith Hirsch, Lara Michelle Gentner und Klara Lauster. Bei den kürzlich stattfindenden Deutschen Meisterschaften der Schüler in Mainz-Laubenheim konnten sie erstmals ihr Können unter Beweis stellen und dies im großen Starterfeld von 100 Akrobaten. Trotz Lampenfieber und Wettkampf vor einer besonderen Kulisse zeigten die Sportlerinnen des MTV in den Kategorien Balance und Dynamik wunderschöne Übungen, die mit den Plätzen 15 und 16 belohnt wurden. Trainerin Elfriede Baumann war mit den Leistungen ihrer Schützlinge sehr zufrieden, denn auf diesen Leistungen kann sie in den kommenden Jahren aufbauen.