Gelungene Kür – trotz holprigem Start

Beim BW-Kunstrad-Cup in Ilsfeld ist Enie Vetter vom RKV Hofen gestartet, mit der zweithöchsten Punktzahl in der Klasse Einerkunstfahren Schülerinnen U 13.

Mit dem Ziel den zweiten Rang unter den acht gemeldeten Starterinnen in ihrer Altersklasse zu halten, ging sie sichtlich aufgeregt auf die Wettkampffläche. Erst vor ein paar Wochen hatte sie ihr Programm durch neue Übungen mit höherem Schwierigkeitsgrad aufgestockt. Dies galt es jetzt zum Besten zu geben. Der Start in die anspruchsvolle neue Kür war holprig und so brachten Wackler bei der zweiten und dritten Übung gleich zu Beginn größere Abzüge ein. Aber Vetter ließ sich davon nicht beirren, fing sich sofort und schaffte es ihre ganze Konzentration wieder auf die Fläche zu bringen.

Die nachfolgenden Übungen ihrer anspruchsvollen Kür zeigte sie sauber und sturzfrei und so blieben am Schluss 69,19 Punkte stehen. Das bedeutete eine neue persönliche Bestleistung und wieder den zweiten Platz 2. Nach zwei von vier Wettbewerben liegt Vetter daher derzeit auf Rang zwei in der Gesamtwertung. Der nächste Wettkampf, den Enie Vetter bestreitet, wird die Württembergische Schülermeisterschaft am 22. Mai 2022 in Gäufelden-Nebringen sein. Die Punkte aus diesem Wettbewerb fließen ebenfalls in die BW-Cup-Wertung mit ein. Das BW-Kunstrad-Cup-Serienfinale für Schüler und Schülerinnen bestreitet die Sportlerin des RKV aus Hofen am 29. Mai in Stuttgart.