Gelungene DAN-Prüfung

Kürzlich ist in Karlsruhe eine DAN-Prüfung der Baden-Württemberg Taekwondo-Union abgehalten worden. Zwei Sportler der DJK Ellwangen waren mit am Start.

Anfangs liefen die Vorbereitungen etwas schleppend. Trainer Bernhard Güntner musste die jungen Sportler einige Male auf die Prüfung fokussieren. Die Worte hatten es in sich und die weitere Vorbereitung lief hervorragend. Die Anstrengungen haben sich am Ende auch gelohnt. Die beiden schnitten als eine der Besten an diesem Tag ab und konnten in allen Sparten, vom Formenlauf bis zum anschließenden Bruchtest ihr ganzes Können zeigen. Verdient konnten Erik Wiedenhöfer (1. POOM) Hannah Klauck (1. DAN) ihre Urkunde aus den Händen der Prüfer (Wolfgang Brückel (9. DAN), Kwak Kum Sik (9. DAN) und Hermann Deeg (6. DAN) in Empfang nehmen.