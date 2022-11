Gelingt der siebte Streich gegen die TSG II?

An diesem Samstag um 14 Uhr trifft der VfR Aalen in der heimischen Ostalb Arena auf die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim. Arenaöffnung ist um 13 Uhr.

Die TSG Hoffenheim II steht in dieser Saison besonders für eines - nämlich Spektakel. In 14 absolvierten Spielen hat die TSG II bereits 34 Mal eingenetzt - das ist Bestwert in der Regionalliga Südwest. Allerdings gab es bereits 25 Gegentore. Nur Tabellenschlusslicht Koblenz und Astoria Walldorf mussten häufiger den Ball aus dem eigenen Tor holen. Dennoch gehört die TSG II zu den besten Teams der Liga: 26 Punkte bedeuten den dritten Tabellenplatz. Die vergangenen vier Partien konnte die TSG II allesamt gewinnen - seit sechs Spielen ist man ungeschlagen. Der VfR Aalen rangiert mit 15 Punkten auf Platz zwölf.

Aalens Trainer Tobias Cramer betont, dass die TSG II enorme Geschwindigkeit und Präsenz hat, was das Fußballerische angeht. „Wir müssen uns erstmal darauf besinnen, defensiv sehr stabil zu stehen. Das wird der Schlüssel zum Erfolg sein. Wir brauchen eine gute Intuition im individual taktischen Bereich. Wenn wir den Ball haben, müssen wir schauen, wie Hoffenheim agiert. Teilweise haben sie im Offensiv-Pressing den ersten Ball attackiert. Wenn wir in unserem Aufbaudrittel allerdings den Ball verlieren sollten, wird es schwierig“, so Tobias Cramer. Gegenüber dem Spiel gegen Freiberg (4:1) und der Partie am Dienstag gegen Trier (6:1), haben die Hoffenheimer Spieler auf sechs Positionen getauscht. „Die Breite des Kaders ist qualitativ gut bestückt. Der herausstechendste Spieler ist derzeit Fisnik Asllani. Er hat bereits zehn Tore erzielt. Persönlich wundere ich mich, dass er noch keinen Einsatz in der Bundesliga bekommen hat. Ich habe ihn live gesehen und war beeindruckt, mit welcher Körperlichkeit er agiert, dazu hat er eine gute Intuition für Räume“, so Cramer.

Auf der Torhüterposition gibt es eine gute Nachricht für das Spiel am Samstag. „Bei Mitch Witte ist nichts kaputt. Er war zur Sicherheit nochmals beim MRT. Er wird auf dem Platz noch Bewegungsabläufe bezüglich des Schulterblattes antesten“, so Cramer. Leon Volz und Jonas Arcalean werden nicht im Kader stehen. Dafür kehren Loris Portella und Sean Seitz in den Kader zurück.

Rund eine Woche ist es nun her, dass der VfR Insolvenz angemeldet hat. Die Mannschaft hat sportlich gut auf diese Schockmeldung reagiert. In Worms konnte man nach Rückstand noch einen Punkt mitnehmen und am vergangenen Dienstag ist man durch den 2:0-Erfolg in Bösingen ins Viertelfinale des WFV-Pokals eingezogen. Entsteht nun eine „Jetzt-Erst-Recht-Mentalität“? „Wir können unsere Außendarstellung so positiv und kämpferisch an den Tag legen, dass wir uns sportlich in der aktuellen Situation nichts vorwerfen lassen müssen und dürfen. Die Mannschaft hat die kämpferische Einstellung schon in Worms gezeigt. In der Überzahlsituation gab es einige Fehler im fußballerischen Bereich - aber nicht was die Einstellung angeht“, erklärt Cramer.

Man sei nach Rückstand schnell zurückgekommen und habe gesehen, dass die Mannschaft möchte - und so nach außen ein gutes Bild abgeben. Gleiches gilt für das Pokalspiel, bei dem es nur darum ging, weiterzukommen. „Ich bin schon glücklich darüber, dass die Mannschaft nicht den Eindruck erweckt: Hier ist alles so blöd, deshalb lassen wir es laufen. So etwas kann ich nämlich überhaupt nicht leiden. Das was man beeinflussen kann, sollte man zu 100 Prozent versuchen umzusetzen, das macht die Mannschaft auch“, berichtete Cramer.

Eine Statistik sollte allen VfR-Fans ganz besonders Mut machen. In bislang sechs Duellen gegen die TSG Hoffenheim II gingen die Ostälbler immer als Sieger vom Platz - oftmals auch in spektakulärer Form. Mit spektakulärem und erfolgreichem Fußball, könnte man auch die Herzen der aktuell eher skeptischen Anhängern zurückerobern.