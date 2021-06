Gelingt den Virngrund Elks der nächste Coup?

Nach einem gelungenen Auftakt in der 2. Bundesliga geht es für die Ellwangen Elks an diesem Sonntag weiter. Im Heimspiel treffen die Ellwanger Baseballer auf die 2. Mannschaft der Mannheim Tornados.

Der erste Spieltag gegen die Augsburg Gators wurde mit 4:1 und 5:4 zweimal für die Elks entschieden. In den folgenden Spieltagen geht es nun vermehrt gegen Zweitmannschaftteams von Vereinen, die mit ihrer ersten Mannschaft auch in der 1. Bundesliga vertreten sind. Mannheim II ist eines dieser Teams, dazu kommen auch Heidenheim II – die Zweitmannschaft vom amtierenden Deutschen Meister und Stuttgart II.

Diese Zweitmannschaften zeichnen sich oft durch sehr junge, talentierte Spieler aus, die oft aus der eigenen Jugend der jeweiligen Teams kommen und auch schon ihre ersten Bundesligaeinsätze haben. Reicht es in der Bundesliga noch nicht ganz, dauerhaft das hohe Niveau mitzuhalten, so haben diese Spieler in ihrer zweiten Mannschaft die Möglichkeit viel Spielzeit und Erfahrung zu sammeln.

In Ellwangen zeigt sich ein sehr ähnliches Bild, mit vielen jungen Spielern, in denen viel Potenzial für hochklassige Spieltage steckt. Bei den kommenden Spieltagen angefangen mit dem Spiel gegen die Mannheim Tornados ist also die Bühne gegeben, um sich in der 2. Bundesliga zu positionieren. Die Ausgangsposition ist völlig offen und es wird sich in zwei spannenden und mit Sicherheit knappen Spielen zeigen, wer sich durchsetzen kann.

Für den Spieltag am 27. Juni wird der neue Premium-Partner des TSV 1846 Ellwangen - die Friedrich Kicherer GmbH & Co. KG – den First Pitch schmeißen. Um 11.45 Uhr geht es auf dem Platz am Hungerberg also wieder mit dem offiziellen Programm los. 500 Zuschauer sind zugelassen und die Tickets sind ab sofort auf der Homepage der Elks kostenlos erhältlich.

Moderation und Catering sorgen wieder für Stimmung auf dem Baseballplatz. Am 27. Juni wird bereits der 2. Heimspieltag von insgesamt „nur“ sechs gespielt – wieder sind es 2 Spiele á sieben Innings.