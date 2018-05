Geldbörsen gestohlen

Zwei 18-Jährige sind in Aalen unanbängig voneinander bestohlen worden.

Im Zug von Ellwangen nach Aalen bemerkte ein 18-Jähriger am Freitagvormittag, wie ein Unbekannter ihm kurz vor dem Aussteigen am Aalener Bahnhof gegen 10.30 Uhr seine Geldbörse aus der Gesäßtasche entwendet hatte. In der schwarzen Textilgeldbörse mit der Aufschrift "Death Evil" befanden sich der Ausweis, eine EC-Karte sowie eine Versichertenkarte. Der Tatverdächtigte wird als etwa 30 Jahre alt, ewa 1,80m groß, kräftige Statur beschrieben. Er soll kurze, dunkle Haare haben.

Bereits am Mittwoch, 24. Januar, war einem weiteren 18-jährigen Geschädigten gegen 11 Uhr seine große dunkelblaue Textilgeldbörse aus der Jackentasche entwendet worden. Hier hatte der Täter den Geschädigten am Bahnhof angerempelt, der erst später den Diebstahl festgestellt hatte.