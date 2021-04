Geld vom Land für Galgenbergkreisel

Aus dem Förderprogramm „Kommunaler Straßenbau“ des baden-württembergischen Verkehrsministeriums erhält die Stadt Aalen 490 000 Euro für den Bau des geplanten Kreisverkehrs an der Galgenberg- und Hirschbachstraße. Dies teilt der Landtagsabgeordnete Winfried Mack (CDU) mit. Für die Gesamtmaßnahme sind 880 000 Euro eingeplant.

„Durch den Bau dieses Kreisels an der Bäckerei Eymann wird eine große Gefahrenstelle endlich entschärft und bringt damit mehr Sicherheit für die Schülerinnen und Schüler auf dem Galgenberg und auch für den Rad- und Autoverkehr“, so Mack. Das Landesprogramm richte sich ausdrücklich auch an Straßenbauprojekte, die die Verkehrssicherheit erhöhen.

Wer von der Galgenbergstraße in die Hirschbachstraße abbiegen möchte, habe nur schwer Einsicht in den von der Kreuzung kommenden Verkehr – ein Risiko besonders auch für Radfahrer, sagt Mack weiter. Für die Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums auf dem Galgenberg bringe der geplante Kreisverkehr mehr Sicherheit beim Überqueren der Hirschbachstraße und damit einen gefahrloseren Schulweg. „Es ist wichtig, diesen Gefahrenschwerpunkt in Aalen anzugehen und ich freue mich, dass das Land diese Maßnahme mit 490 000 Euro unterstützt und somit für mehr Sicherheit sorgt“, betont Mack. Gleichzeitig entlaste der Kreisverkehr auch den Rückstau in der Galgenbergstraße besonders in den Hauptverkehrszeiten, so der Landtagsabgeordnete.

Der Galgenberg-Kreisel ist Teil zahlreicher Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation für das Nadelöhr zwischen Hirschbachstraße, Ziegelstraße, Alte Heidenheimer Straße und der Hochbrücke. Bereits im Mai wird mit dem Bau der Geh- und Radwegeunterführung Kettelerstraße/Alte Heidenheimer Straße begonnen. Im Zuge der Bauarbeiten entstehen auch neue Fahrspuren zur Verkehrsentlastung.