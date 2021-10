Geld fürs Homeschooling

Die Kirchliche Stiftung Aalen „Zukunft für Familie“ fördert in den Jahren 2021 und 2022 drei Projekte der örtlichen ökumenischen Familienbildungsstätte (FBS). Sie stellt insgesamt maximal jeweils 4400 Euro bereit. Das hat der Stiftungsrat der bei der Salvatorgemeinde angesiedelten Stiftung in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Ob auch die Stadtranderholung für Kinder in der Kolpinghütte gefördert wird, steht dahin. Dafür setzt die Stiftung eine „begründete Notwendigkeit“ voraus. Ist der Abmangel zu groß, gibt sie maximal 1500 Euro.

Auf jeden Fall fördert die Stiftung einen IT-Grundkurs (fürs Handy und Tablet) für Drittklässler an der Greutschule. Sie stellt im Schuljahr 2021/22 dafür 1500 Euro zur Verfügung. Das dient dem „Homeschooling“ vor allem für Kinder finanziell schwacher Familien. Auch dies wurde einstimmig beschlossen. Übrigens: Aufbauend auf diesem Grundkurs finanziert der Förderverein der Greutschule einen IT-Aufbaukurs für Grundschüler der vierten Klassen.

Das Kuratorium der Stiftung traf sich im Salvatorheim erstmals unter dem Vorsitzenden Paul Sproll, der vor einem Jahr Ulrich Theiss abgelöst hatte. Die Einschränkungen in der Corona-Pandemie hatten seither ein Treffen verhindert.

Der Wechsel im Vorsitz ist nicht die einzige Personalie, die die Stiftung zu vermelden hat. Altershalber hört ihr „Finanzminister“ Josef Kaudel auf. Kaudel füllte auch eine zentrale Rolle bei der Verwendung der Mittel aus. Ihm folgt Norbert Abele, Steuerberater und Banker, der wie der Vorsitzende „ein Kind der Salvatorgemeinde“ ist. Waltraud Ensle ist als gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderates dabei. Helmut Erhardt, der dieses Amt in der Kirchengemeinde abgegeben hatte, ist nun stellvertretender Vorsitzender der Stiftung. Als Vertreter des Gesamtkirchenpflege hat Steffen Prümmer Jochen Breitweg abgelöst.

Als scheidender Vorsitzender des Ausschusses für Finanzen der Stiftung erläuterte Josef Kaudel den Jahresabschluss 2020. Er sprach von einem „bescheidenen Jahr“. Doch der Zugang an Spenden war mit 2850 Euro höher als in den Jahren zuvor. Das Stiftungskapital ist in den 14 Jahren des Bestehens der Stiftung angewachsen von ursprünglich 100 000 auf jetzt 244 000 Euro. Doch die niedrige Verzinsung macht der Stiftung zu schaffen. Zinserträge (3160 Euro) und Erträge der Photovoltaikanlage (130 Euro) bewerkstelligten einen Jahresüberschuss von knapp 3300 Euro.

Im laufenden Jahr habe die Stiftung aus einem Nachlass 10 000 Euro erhalten, ergänzte Vorsitzender Sproll. Er sagte, er bereite für Mitte November erneut einen Rundbrief vor, mit dem um Spenden für die Stiftung geworben werden solle.