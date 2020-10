Am Sonntag, 25. Oktober, um 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) veranstaltet die „Kultur in der Villa Stützel“ ein Benefizkonzert zugunsten des Vereins Zukunft für Nepal Ostwürttemberg in der Aalener Salvatorkirche. Zum 400. Geburtstag von Isabella Leonarda (1620 bis 1704) sollen ihre Werke mit dem Titel „Musica Sacra – geistliche Musik aus dem Barock“ gewürdigt werden. Mit zwei Sopranstimmen um Sandra Röddiger und Robert Crowe, dem Ensemble Saitenspieler á 6 mit Streicher, Laute und Cembalo, werden Leonardas Motetten und Duette zu Gehör gebracht.

Die viel veröffentlichte Komponistin Isabella Leonarda stammte aus einer wohlhabenden und gut situierten Familie und hatte ab dem 16. Lebensjahr ihr ganzes Leben im Kloster in Norditalien verbracht.

„Letztes Jahr hatten wir den 400. Geburtstag von Barbara Strozzi gefeiert. Sie war alles andere als eine Nonne“, erklärt Robert Crowe, Künstlerischer Leiter der „Kultur in der Villa Stützel“. Die Spenden aus dem Konzertabend gehen an den Verein Zukunft für Nepal Ostwürttemberg, der seit über zehn Jahren in Nepal aktiv ist. In einem Bildungszentrum, das derzeit fertiggestellt wird, sollen rund 200 Kinder unterschiedlichen Alters aus den umliegenden Bergdörfern unterrichtet werden. Mit den Spenden werden nach dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ die Inneneinrichtung finanziert und für faire Löhne für die Handwerker gesorgt. So können ihre Familien mit unterstützt werden.