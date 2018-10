Eine geistliche Abendmusik zum Thema „Ich möchte ein Clown sein“ findet am Sonntag, 21. Oktober, um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Dewangen statt. Mit Musik, Texten und Bildern wollen die Teilnehmer dem Wesen des Clowns nachspüren und vielleicht den eigenen Clown entdecken. Es wirken das Blockflötenensemble Dewangen, Barbara Böhme-Münch am Violoncello und Wolfram Haug am Klavier mit.