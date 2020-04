Geisterspieltickets in Neresheim

Der SV Neresheim bietet nun auch einen Einkaufsservice für bedürftige Menschen in Neresheim. „Als Landesligist und großer Verein ist es uns ein Anliegen, wie auch unserer Pflicht, Flagge zu zeigen, um den Menschen die aktuell Hilfe brauchen beistehen zu können und ihre Situation etwas zu vereinfachen“, so der sportliche Leiter Stefan Aubele. Per E-Mail können sich diejenigen unter geschaeftsstelle@svneresheim.de beim Verein melden, die von dem Angebot gerne Gebrauch machen würden.

Desweiteren startet der SV Neresheim eine weitere Aktion, die dem Verein helfen soll, die fortlaufenden Kosten stemmen zu können und den Fans und Freunden des Vereins ein sportliches Highlight im Sommer verspricht. „Geisterspielticket für ein reales Spiel“, heißt die Aktion. Für 9,46 Euro können Fans und Freunde des Vereins ein Ticket erwerben, für ein Spiel, dass im Sommer gegen einen höherklassigen Verein stattfinden soll. Im Preis mitinbegriffen sind ein Freigetränk sowie eine leckere Stadionwurst. Abeteilungsleiter Aubele sagt zum geplanten Geisterspiel: „Die aktuelle Situation ist für alle Leute eine total neue und unbefriedigende. Die Gesundheit aller Menschen steht jedoch nun im Vordergrund und darum sind wir allesamt dazu angehalten an die vorgegebenen Regeln zu halten. Wir möchten unseren Fans, Freunden und Sponsoren mit dieser Aktion ein tolles Sommererlebnis in Aussicht stellen, mit dem sie uns als Verein zusätzlich noch unterstützen können, die finanziellen Einbußen der aktuellen Krise aufzufangen. Unsere Jungs sind alle extrem heiß und hätten den guten Lauf den sie in der Runde hatten gerne fortgesetzt, doch nun stehen erstmal andere Dinge im Vordergrund.“ In der Tat, war der SV Neresheim unter dem neuen Coach Manfred Raab auf einem sehr guten Weg sich immer besser in der Landesliga zu etablieren. In den sieben Pflichtspielen die Raab als Coach leitete, verlor der SVN kein einziges und konnte 15 von 21 möglichen Punkten sammeln. Die Hoffnung, dass in dieser Saison noch weiter Fußball gespielt wird ist bei der ganzen Mannschaft daher nach wie vor groß. Die Vorfreude wieder auf den Platz zurückzukehren ist enorm und wenn es in dieser Landesligasaison nicht mehr möglich ist, dann im Sommer wenn sich die Mannschaft vor einer hoffentlichen tollen Kulisse mit einem höherklassigem Verein messen darf. Alle Interessierten können sich auf der Homepage des SV Neresheim über ein Kontaktformular ein Ticket sichern.