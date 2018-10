Geht lebensnah sterben?

Über „Sterben lebensnah“ hat Iris Heßelbach, Chefärztin Rehabilitationsmedizin Ostalb, auf Einladung des Maja-Fischer-Hospizes im Samariterstift in Ebnat gesprochen. Dabei beantwortete sie viele Fragestellungen: Wie und wo sterben Menschen heute? Wie können Angehörige und Pflegefachkräfte die Linderung von Schmerzen und den zunehmenden Verlust von Fähigkeiten begleiten? Was ist im Sterbeprozess wichtig? Neben einer besseren palliativen Versorgung im häuslichen Umfeld plädierte Heßelbach für eine viel frühere Begleitung durch Palliativ- und Hospizdienste, ambulante wie stationäre. „Den letzte Tagen mehr Leben geben“, sieht sie als Aufgabe in der ärztlichen und pflegerischen Betreuung ebenso wie die respekt- und liebevolle Zuwendung durch Pflegefachkräfte und Ehrenamtliche im Hospizdienst, auch für Angehörige und Hinterbliebene.