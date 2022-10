Geht der beeindruckende Lauf des SVW weiter?

An diesem Samstag trifft Landesliga-Spitzenreiter SV Waldhausen im Härtsfeld-Derby auf den SV Neresheim. Anstoß der Partie ist um 15.30 Uhr.

Neun Siege, ein Unentschieden, keine Niederlage und ein Torverhältnis von 31:7. Saisonübergreifend ist der SVW nun seit 14 Ligaspielen unbesiegt. Das sind Zahlen, die sich beeindruckend lesen. 28 Punkte hat der SV Waldhausen in dieser Saison bereits gesammelt und steht damit an der Spitze der Landesliga. Trainer Jens Rohsgoderer blickt nochmals auf die vergangenen Monate zurück: „Uns war einfach wichtig, dass wir wieder einen guten Start hinlegen – so wie in den vergangenen beiden Jahren auch schon. Das ist uns auch sehr gut gelungen. Die ersten Siege haben uns entsprechend Selbstvertrauen gegeben. So kam es von Spiel zu Spiel, dass die Brust immer etwas breiter wurde. Natürlich war auch das ein oder andere Spiel dabei, in dem wir das nötige Spielglück hatten. Umso mehr Siege man erreicht, desto selbstbewusster wird man. Die Mannschaft hat sich das in der Vorbereitung und in den Einheiten unter der Woche erarbeitet.“ Fast ein Drittel der Saison ist schon wieder absolviert. Für Jens Rohsgoderer ist der Aufstieg aber noch längst kein Thema: „Wir haben erst zehn Spiele absolviert, von daher können alle Mannschaften noch sehr viele Punkte holen. Natürlich sind wir froh über das Erreichte, aber über veränderte Zielsetzungen unterhalten wir uns in der Mannschaft nicht.“

16 Spiele in der Bezirksliga seit 2011

Das Ziel bleibt weiterhin besser abschneiden als in der vergangenen Saison. Diese wurde auf dem vierten Platz beendet. An diesem Samstag empfängt Waldhausen im Härtsfeld-Derby den SV Neresheim. In der Landesliga ist Waldhausen gegen Neresheim noch unbesiegt. In drei Aufeinandertreffen siegte Waldhausen zweimal, dazu gab es ein Unentschieden. In der Bezirksliga war diese Begegnung ein echter Klassiker: Seit 2011 trafen beide Mannschaften 16 Mal aufeinander. Egal ob in der Landesliga oder der Bezirksliga: Torlos endete diese Partie nie. Jens Rohsgoderer freut sich schon auf dieses Spiel: „Neresheim belegt aktuell den vierten Platz der Tabelle. Damit gehört der SVN aktuell zu den Top-Teams der Liga. „Bobo“ Mayer macht eine super Arbeit und bringt absolute Kontinuität in die Mannschaft und den Verein hinein. Die sehr gute Arbeit trägt dieses Jahr Früchte. Wir wissen, wie viel Qualität auf uns zukommt.“ Der Waldhäuser Coach betont, dass man so spielen müsse, wie in den vergangenen Wochen auch: unberechenbar für den Gegner sein, da viele Spieler mehrere Positionen spielen können. Dazu sind der Wille und die Leidenschaft eine große Tugend des SVW.

SVN: Auswärts erst sechs Punkte geholt

Bereits vor einer Woche bekam es der SV Neresheim mit einer Mannschaft von der Ostalb zu tun. Die Heimpartie gegen den TSGV Waldstetten endete 2:2. Mit dem Auftritt seiner Mannschaft war Trainer Andreas „Bobo“ Mayer sehr zufrieden, auch wenn das Ergebnis nicht gepasst hat: „In den ersten 20 Minuten hatten wir drei, vier fast schon hundertprozentige Chancen. Kurz vor dem Ende führten wir mit 2:1 und mussten dann noch den Ausgleich hinnehmen. Das war einfach unnötig. Mit dem Spielverlauf war ich sehr zufrieden, mit der Chancenverwertung und der Entstehung des 2:2 nicht.“ Aktuell hat der SV Neresheim 19 Punkte auf dem Konto. Nur sechs davon hat die Mannschaft von Trainer „Bobo“ Mayer dabei auf fremden Platz geholt. Waldhausen dagegen hat zuhause alle fünf Partien gewonnen. Im Grunde sind die Rollen klar verteilt. „Der SV Waldhausen ist natürlich die Mannschaft der Stunde in der Landesliga, für die erreichte Punktzahl kann man nur den Hut vor ziehen. Sie haben einen breiten und gut bestückten Kader. Schon in der vergangenen Saison hatten sie eine gut funktionierende Mannschaft. Mit den Neuzugängen sind sie noch flexibler.“ Trotz des Lobes möchten „Bobo“ Mayer und sein Team nicht einfach nur ein Punktelieferant sein. Man wolle das Bestmögliche herausholen und die Spielweise, die Neresheim auszeichnet, über 90 Minuten durchziehen.

In Sachen Personalie gibt es beim SV Waldhausen noch das ein oder andere Fragezeichen. Krankheitsbedingt fallen Wesley Wicker und Michael Schiele am Samstag wahrscheinlich aus. Aufseiten der Neresheimer ist Michael Wende weiterhin rotgesperrt. „Mit Mike Marinanek und Marcel Klenk haben wir noch zwei angeschlagene Spieler. Da müssen wir abwarten. Ousman Bojang ist aktuell noch verletzt und fehlt uns wahrscheinlich noch rund zwei Wochen“, berichtete „Bobo“ Mayer.