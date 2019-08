Gehen bald die Fahrlehrer aus?

Laut dem Vorsitzenden des Fahrlehrerverbandes ist der Fahrlehrer ein klassischer Umsteigeberuf. Um die Ausbildung zu absolvieren, muss man mindestens 21 Jahre alt sein und über eine abgeschlossene Berufsausbildung oder Abitur verfügen. Die einjährige Ausbildung setzt sich aus einem Theorieteil in einer Fahrlehrer-Ausbildungsstätte und einem Praxisteil in einer Ausbildungsfahrschule zusammen. Wer die Fahrprüfung sowie die schriftliche und mündliche Fachkundeprüfung besteht, erhält die vorläufige Berechtigung. Nach mindestens vier Monaten in der Ausbildungsfahrschule und der anschließenden theoretischen und praktischen Lehrprobe wird die unbefristete Fahrlehrerlaubnis erteilt. Mehr Infos auf www.flvbw.de.