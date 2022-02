Geglückte Generalprobe: Crailsheim bereit für Pokal in Berlin

Auf den 82:62-Heimerfolg über Kyiv Basket im vorletzten Spiel des FIBA Europe Cups folgten für die HAKRO Merlins Crailsheim zwei Auswärtsniederlagen in Regio Emilia und Berlin. International hatten die Zauberer ihr Viertelfinalticket jedoch bereits gelöst, beim deutschen Rekordmeister zu verlieren ist aus Crailsheimer Sicht ohnehin keine Schande, zumal „wir unseren Plan in der ersten Hälfte bis auf drei, vier Cuts relativ gut umgesetzt haben“, so Headcoach Sebastian Gleim. Zum 22. Spieltag der Basketball-Bundesliga empfing sein Team die JobStairs GIESSEN 46ers in der Stierkampfarena. Die Hessen steckten vor der Begegnung im Tabellenkeller (Platz 17) fest, konnten bislang erst vier Spiele für sich entscheiden. In einer ausgeglichenen Anfangsphase schafften es die Gäste, sich zur Halbzeit leicht abzusetzen. Doch die das Team der HAKRO Merlins biss sich trotz leerer Tanks in die Partie und übernahmen am Ende sogar die Führung. Am Ende ging man beim 85:77-Erfolg über die Gießener als Sieger einer äußerst umkämpften Partie vom Parkett. Damit sicherten sich die Zauberer ihren zwölften Ligasieg der laufenden Saison. Topscorer wurde erneut Point Guard TJ Shorts II, Kapitän Fabian Bleck feierte seinen 150. BBL-Steal.

„Kompliment an Gießen für ein starkes Spiel. Wir wussten, dass sie sehr aggressiv spielen und sehr viel Potential haben, was sie heute auch ausgeschöpft haben. Wir haben uns durch diese Reisen – das war unser vierte Spiel in neun Tagen – ein wenig in eine Situation gespielt, in der wir natürlich nicht sein wollen. Aber wir können extrem stolz sein, dass wir da rausgekommen sind. Trotz der Beine, die fest sind, trotz der Köpfe, die vielleicht ein wenig voll waren. Für uns gilt es jetzt, richtig gut zu schlafen, uns gut zu erholen und uns auf ein extrem tolles Spiel gegen Braunschweig in Berlin vorzubereiten. Wir fahren mit einer großen Vorfreude dort hin und wollen das Spiel mit allen zusammen anpacken“; erklärte Gleim.

Nach dem dritten Spiel innerhalb von fünf Tagen steht den HAKRO Merlins jetzt eine kleine Verschnaufpause bevor. Am Samstagnachmittag (16 Uhr) treffen die Zauberer im TOP FOUR des MAGENTA SPORT BBL Pokals in der Mercedes-Benz Arena auf die Basketball Löwen Braunschweig. Entscheiden die Hohenloher die Begegnung für sich, treffen sie am Sonntag (15 Uhr) auf den Sieger des zweiten Halbfinals (ALBA BERLIN oder NINERS Chemnitz). Letzte Tickets für das Pokalwochenende in der Bundeshauptstadt können unter ticket@hakro-merlins.de angefragt werden.