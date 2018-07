Geglückte Premiere zum Jubiläum

Die Jugendfußballabteilung des TSV Essingen hat zum 125-jährigen Bestehen des Vereins ein Fußballfest mit vier Vorbereitungsturnieren ausgerichtet.

Bereits zum dritten Mal feierte der TSV sein Abschlussfest. Zum Jubiläumsjahr des Vereins sogar erstmalig mit vier Vorbereitungsturnieren der B-, C-, D- und E-Jugend. Am Samstagmorgen startete die B-Jugend (U 16) mit drei Mannschaften und spielte den ProMac4U-Cup in einer Platzierungsrunde mit Hin- und Rückspiel unter sich aus. Alle Mannschaften erhielten einen großen Pokal und jeder Spieler eine Urkunde.

ProMac4U-Cup Sieger wurde das Juniorteam Rems, Zweiter der TSV Essingen und Dritter der SV Ebnat. Am Nachmittag kickten fünf D-Jugend-Mannschaften (U 12) um den Gabo-Stahl-Cup . Auch hier erhielten die ersten drei Mannschaften einen großen Pokal und alle Spieler eine Urkunde. Die Platzierungen: Essingen II, Essingen I, Waldstetten, Kapfenburg, SG Fachsenfeld/Dewangen

Sonntagmorgen ging es los mit der C-Jugend (U 14). Fünf Mannschaften spielten um den Thomas-Hald-Cup. Der TSGV Waldstetten sicherte sich den Titel. Zweiter wurde der TSV Essingen vor der SGM Albuch, dem TSV Hüttlingen und der DJK Aalen, Zum finalen Vorbereitungsturnier am Blau-Weißen-Wochenende waren dann die E-Jugenden (U 10) am Start. Auch hier spielten fünf Mannschaften in einer Platzierungsrunde um den VR-Bank-Ostalb-Cup. Dabei gewann die Mannschaft des SV Waldhausen vor dem TSV Essingen I, der TSG Hofherrnweiler Unterrombach, dem TSV Essingen II und dem TSV Essingen III.