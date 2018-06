Gegenheimer erneut Deutscher Meister

Der Aalener Mountainbiker Simon Gegenheimer (29 Jahre) hat sich zum vierten Mal in seiner Karriere den Deutschen Meistertitel im Sprint gesichert. Der Vize-Weltmeister wurde in Kirchzarten seiner Favoritenrolle gerecht und dominierte den Sprint von der Spitze des Fahrerfeldes.

Es klingt sehr einfach, wenn der dreimalige Deutsche Meister und Topfavorit nur zwei Wochen nach einem Weltcup-Podium seinen vierten Deutschen Meistertitel einfährt. Doch Gegenheimer erklärt im Siegerinterview, dass das Gefühl wie beim ersten Sieg ist: „Der vierte Titel ist so schön wie der Erste, aber auch nahezu genauso schwierig“, so Gegenheimer, der ergänzt: „Man hat zwar mehr Routine und Selbstsicherheit aber die Gegner wissen eben auch genau, wen sie schlagen müssen. Ich bin froh, dass ich es wieder geschafft habe“, so der neue Deutsche Meister.

Vor einer stimmungsvollen Zuschauerkulisse beherrschte Gegenheimer das nationale Fahrerfeld und kontrollierte nahezu das gesamte Rennen hindurch. Die Strecke war mit einem kleinen Anstieg im Ortskern von Kirchzarten versehen und Gegenheimer wollte immer als Führender in diesen Anstieg hineinfahren. „Ich kam am Start gut weg und wusste, wenn ich am Anstieg bereits vorne bin, dann kommt da keiner vorbei und ich kann den Sprint nach meinen Bedingungen gestalten“, so Gegenheimer. Am Ende konnte der nun viermalige Deutsche Meister seinen Erfolg genießen und hatte genügen Vorsprung, um in Siegerpose über den Zielstrich zu rollen.

In Italien aktiv

Auch seine Gegner, Vizemeister David Horvath (23) und Julian Schelb (25) mussten das anerkennen: „Als ich gehört habe, dass Simon Gegenheimer startet, war es klar, dass es sehr schwer wird das Jersey zu holen. Ich bin unter den Umständen mit Silber super zufrieden“, so der Zweitplatzierte.

Bei den Damen überraschte die erst 20-jährige Lia Schievers mit ihrem fulminanten Antritt. Analog zu Gegenheimer drückte sie vom Start weg aufs Tempo und positionierte die erfahreneren Sportlerinnen auf die Plätze. Parallel traten Gegenheimers Teamkollegen beim Marathon-Weltcup in Italien an. Hier konnte die junge Schweizerin Aline Seitz (21) mit Platz 19 ihre direkte Weltmeisterschaftsqualifikation einfahren. Steffen Thum (33) musste sich über die 3200 Höhenmeter im Kampf um das Podium geschlagen geben und kam auf Position sechs ins Ziel.