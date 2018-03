Gegen Ulrich-Pfeifle-Halle geprallt

Mit ihrem Auto ist am Dienstag eine 23-Jährige gegen die Ulrich-Pfeifle-Halle geprallt. Die junge Frau war auf einem Parkplatz in der Parkstraße zu schnell unterwegs, weshalb sie auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern geraten ist. Sie kam nach links vom befestigten Parkplatz ab und prallte schließlich gegen die Ulrich-Pfeifle-Halle. Dadurch entstand an der Fassade rund 10 000 Euro Sachschaden. Die Unfallverursacherin flüchtete zunächst, meldete sich jedoch einige Zeit später bei der Polizei. Der Schaden an ihrem Auto wird auf etwa 20.000 Euro beziffert.