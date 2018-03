Gegen Scheinriesen und Zwergenkönige

Im vollen Wi.Z-Saal und vor gespanntem Publikum lief am Sonntagabend bei „Unterbrechung 2018“ ein Programm ab, das von sozialkritisch scharfer und oft deftiger Satire über fantasievolle Texte bis zu kunterbunter Musik reichte. Eingeladen hatte die katholische Betriebsseelsorge und das Aalener Stadttheater . Gekommen waren ganz unterschiedliche Besucher aus dem Sozial- und Pflegebereich, aber auch an einem unterhaltsamen Abend Interessierte.

Auf der Bühne standen die bewährten Akteure, mit denen Betriebseelsorger Rolf Siedler schon oft in künstlerisch anspruchsvollen Programmen sein Publikum zu nachdenklichem Staunen, aber auch zu heller Begeisterung gebracht hat. Aus der Aalener Musikszene kamen Norbert Botschek (Saxofon, Stimme), Markus Braun (Bass) und Matthias Kehrle (Percussion, Keyboard). Die Texte interpretierte Anne Klöcker vom Theater der Stadt Aalen.

Das Programm stand unter dem Motto „Mit Scheinriesen und Zwergenkönigen direkt ins Paradies“, ein Zitat vom Kinderbuch-Autor Michael Ende. Damit war der Hintergrund angedeutet: Kampf den Scheinriesen der Gesellschaft und den sich aufspielenden Zwergenkönigen. In diesem Rahmen bewegten sich die Lieder, köstlich getextet und stimmig komponiert von Rolf Siedler.

Im „Kongo-Tribunal“ wurden die internationalen Ausbeuter angeklagt, die in Afrika Gold schürfen und den Menschen den fruchtbaren Boden wegnehmen. In der hintergründigen „Darm-Spiegelung“ spiegeln sich haarsträubende Geschichten von Unterdrückung der Schwachen. Im „17-Kiilometer-Langlauf“ wurde geschildert, was eine Sozialarbeiterin alles erlebt und frustriert ist, weil sie nichts ändern kann.

Dazu passend erklingen auch Lieder wie „Ich trag dich durch die schwere Zeit“ von Udo Lindenberg. Der Stil des musikalischen Teils reicht vom satten Samba über den quirligen Reggae bis zum nachdenklichen Blues – alles sehr identisch und konzentriert vorgetragen.

Kein Wunder, dass die Besucher mit großer Begeisterung reagierten, aber auch zu intensiven Gesprächen über die kritischen Inhalte der Texte angeregt wurden. Vom Erfolg animiert plant Rolf Siedler mit diesem Programm eine kleine Tournee nach Laubach, aber auch nach Ravensburg und Tuttlingen.