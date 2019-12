Gegen heimlichen Spitzenreiter

Aalen (an) - An diesem Sonntag um 15.15 Uhr treffen die Bezirksliga-Handballerinnen der Aalener Sportallianz in der Talsporthalle auf die FSG Giengen-Brenz und die Gäste sind in dieser Partie der Favorit.

Mit 8:2 Punkten stehen die Gäste zwar auf dem dritten Tabellenplatz, aber mit den wenigsten Minuspunkten in der Liga. Nur bei den ebenfalls nur mit zwei Minuspunkten belasteten Handballerinnen der SG LTB mussten sie als Verlierer den Platz verlassen. Mit den Geschwistern Ina und Anna Heißwolf haben sie die aktuelle Nummer drei und acht der Torschützenliste in ihren Reihen.

Eigentlich hat die Sportallianz ja eine gute Heimbilanz aufzuweisen, nur gegen LTB wurde verloren, die beiden anderen Heimspiele wurden gewonnen. ASA-Trainerin Corinna Beyrle muss auch am Sonntag auf Rückraumspielerin Jana Zirpins aus Verletzungsgründen verzichten und dennoch kann man mit einer kompakten Mannschaftsleistung wie bei den vergangenen Heimsiegen durchaus jeden Gegner in Bedrängnis bringen. Dazu muss man allerdings an die eigenen Stärken glauben, und das ist sicher die Defensive mit der wohl besten Torhüterin der Liga dahinter.