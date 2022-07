Gegen Geländer, Baum und Laterne gefahren

Rund 8000 Euro Schaden sind bei einem Unfall in der Straße „Am Haldenbach“ in Rodamsdörfle entstanden. Gegen 18.30 Uhr am Donnerstag war dort eine 58-Jährige mit ihrem Wagen in Richtung Dewangen unterwegs. Auf Höhe einer Bushaltestelle kam sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte unter anderem mit einem Metallgeländer, einem Baum und einer Straßenlaterne, welche dann auf das Dach eines angrenzenden Bushaltestellenhäuschens fiel.