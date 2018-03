Gegen die White Wings die weiße Weste behaupten

Zum letzten Heimspiel der regulären Saison in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A empfangen die Crailsheim Merlins an diesem Samstag um 19.30 Uhr den Tabellenachten aus Hanau. Die Gäste wollen den Zauberern in die Playoffs folgen. Das Hinspiel gewann Crailsheim mit 78:82. Bevor es ab dem 8. April erst so richtig rund geht, wird der Hexenkessel Arena Hohenlohe mit dem letzten Hauptrunden-Heimspiel auf Betriebstemperatur gebracht. Die HEBEISEN WHITE WINGS Hanau gastieren als potentieller Playoff-Gegner bei den Merlins und dürften für ein heißes Tänzchen sorgen.

Denn für die Hessen ist der Playoff-Einzug noch nicht gesichert. Headcoach Tuomas Iisalo davor, die Partie auf die leichte Schulter zu nehmen: „Hanau ist ein sehr gut gecoachtes Team, in dem jeder seine genaue Rolle hat und kennt und das äußerst stabil verteidigt. Sie verlieren das Spiel nicht, sondern du musst es selbst gegen sie gewinnen. Der Spielstil unterscheidet sich von unserem insofern, dass Hanau das Tempo eher drosselt. Eine unserer Schwächen im Hinspiel war, dass wir das Spieltempo nicht kontrolliert haben. Das wollen wir diesmal besser machen, außerdem müssen wir intensiver verteidigen, damit wir in Richtung Playoffs in der Spur bleiben.“