Gegen die Rüstungsindustrie: Pfarrer erhält Preis für Zivilcourage

Der in Ulm tätige und in Aalen lebende Pfarrer Rainer Schmid hat in Stuttgart den Amos-Preis für Zivilcourage in Kirche und Gesellschaft 2019 erhalten. Laut der „Offenen Kirche“, einer Vereinigung der evangelischen Landeskirche in Württemberg, erhält Schmid den Preis für sein „beständiges und beharrliches friedenspolitisches Engagement“.

In seiner Laudatio lobte der Journalist und Buchautor Franz Alt den Preisträger als engagierten Friedensaktivisten, der sich im Laufe seiner Tätigkeit nicht nur Freunde gemacht habe. Man solle Leute wie ihn ehren, die teilweise als „Störenfriede“ bezeichnet werden, aber ganz und gar nicht den Frieden stören würden. Ferner übermittelte Franz Alt explizite Grüße von Ex-Präsident Michael Gorbatschow an den Preisträger.

In seiner Rede äußert Rainer Schmid die Meinung: „Die Kirche sollte aus Glaubensgründen und aus Vernunftgründen ganz auf gewaltfreie Mittel setzen – und militärische Mittel ablehnen.“ Er forderte seine Zuhörer auf, für den Frieden aktiv zu werden, beispielsweise dadurch, dass sie die jeweils eigene Stadtverwaltung darum bitten, den „Städte-Appel für das UN-Atomwaffenverbot“ zu unterzeichnen.

Pfarrer Rainer Schmid (Jahrgang 1963, verheiratet, vier Kinder) engagiert sich gegen die Rüstungsindustrie und gegen Atomwaffen. Er kritisiert die Zusammenarbeit der Kirchen mit dem Militär, besonders die Militärkonzerte in Kirchen. Er fordert, dass die Seelsorge an Soldaten nicht mehr von der Bundeswehr organisiert und bezahlt werden soll, sondern von der Kirche. Zu diesen Themen hat Rainer Schmid mehrere Initiativen ins Leben gerufen.

Wegen seines Engagements wurde er 2013 von Friedrichshafen nach Aalen versetzt und 2017 von Aalen nach Ulm. Dort unterrichtet er nun an mehreren Schulen Religion. Er ist aktiv im Internationalen Versöhnungsbund und in der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte Kriegsdienstgegner.