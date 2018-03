Die Bundesliga-Keglerinnen vom KC Schrezheim bestreiten ihr letztes Spiel in der Saison beim erneuten Meister SKV Victoria Bamberg. Die KC-Herren treffen in der 2. Liga auf den TSV Niederstotzingen.

Nach wie vor sind die Bambergerinnen die beste Vereinsmannschaft der Welt und haben mit 34:0 Punkten erneut eine klasse Leistung in der ablaufenden Runde gezeigt. Die Keglerinnen vom KC haben sich am vergangenen Sonntag die Vizemeisterschaft gesichert. Die Freude über die erneute Teilnahme im internationalen Geschehen war groß. Das Spiel am Sonntag wird man aber trotzdem voller Motivation und Siegeswillen angehen. Die Schrezheimer Keglerinnen werden versuchen, sich so teuer wie möglich zu verkaufen. Trainer Wolfgang Lutz ist sich sicher: „Wir haben großen Respekt vor ihnen aber keine Angst und wenn wir es schaffen eine gute geschlossene Mannschaftsleistung hinzubekommen - dann schauen wir mal.“

Die KC-Männer haben ebenfalls die Vizemeisterschaft bereits in der Tasche. Sie erwarten zum letzten Spiel am Samstag um 12.30 Uhr die Gäste vom TSV Niederstotzingen. Die Gäste stehen bereits sicher als Absteiger fest. Bester Spieler ist Gernot Ulbrich mit einem Schnitt von 602 Kegel. Die Schrezheimer Kegler werden sich sicherlich für die Niederlage im Vorrundenspiel revanchieren wollen und alles dransetzen um die Punkte im Kegeltreff zu behalten.